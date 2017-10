Poate statul să se bage peste asociaţiile de proprietari?

Poate statul să se bage peste asociațiile de proprietari?

Categoric nu! Și, totuși, statul deține o pârghie de control, el putând interveni doar în asociațiile unde există repartitoare de costuri, pentru a verifica dacă se respectă metodologia de calcul.Asta nu înseamnă că asociațiile acționează de capul lor, cum au impresia locatarii care nici măcar n-au auzit că există o lege (Nr. 230 din 2007), special elaborată pentru ca înființarea, organizarea și funcționarea acestor organisme să nu fie haotică. Mai mult, ei continuă să creadă că statul este obligat să tragă la răspundere asociațiile pentru facturile-șoc la căldură: „Eu chiar nu vreau să-mi rezolve statul proble-mele cât timp am două mâini și două picioare și sunt sănătoasă. Fiecare trebuie să muncească, dar să tră-iască decent din munca lui. Iar cei care câștigă foarte mult pentru că-i duce capul, n-au decât să fie în topul bogătașilor, bravo lor. Problema e cu noi, clasa muncitoare cu salarii mici și modeste, care deși muncim de dimineața până seara, nici măcar cheltuielile cu întreținerea, curentul electric, școala copiilor nu le putem duce. De asta cred că nu e bun momentul ca statul să ne lase din mâini, dacă vrea să mai trăim. Cred că e nevoie de o soluție, să fie niște facturi suportabile” (Camelia Linte). „Gigacaloria la Constanța este enormă. Eu cred că problema vine de la pierderile care ni se bagă în cârcă. Cred că statul trebuie să controleze mai bine RADET și aso-ciațiile de locatari, să vadă ce-i cu pierderile. Eu nu mai vreau să plătesc niciun fel de pierdere! Statul trebuie să controleze asta!” (Simona Simion). „Noi avem un preșe-dinte de asociație foarte cumse-ade. Ne-a zis omul că n-avem încotro, trebuie să ne plătim căldura înregistrată la branșament. Însă pe mulți ne depășesc și vrem ca statul să regleze lucrurile în asociații. De unde nu e, nu e… ce să facem, să dăm în cap?” (Adelina Valeriu).Statul, ca supervizorPotrivit specialiștilor, costurile încălzirii unui apartament cresc exponențial dacă echilibrarea hidraulică a blocului nu a fost realizată, dacă inventarierea termică nu a fost făcută corect, subsolul nu a fost izolat, iar citirea repartitoarelor nu este precisă și la timp. Cât privește imixtiunea statului în activitatea asociațiilor de proprietari, aceasta nu este încurajată, ba dimpotrivă, o independență cât mai mare a asociațiilor permite rezolvarea problemelor potrivit hotărârilor unanime ale locatarilor.Și, totuși, în prezent, statul încă mai are un cuvânt de spus. Potrivit șefului Compartimentului Tehnic din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ing. Nicolae Stan, statul poate interveni numai în asociațiile unde există repartitoare de cost. În ce constă intervenția? În verificarea acestor contoare, în sensul verificării respectării metodologiei de calcul de către firmele specializate.Reclamații la ANRSCAșadar, dacă aveți suspiciuni legate de funcționarea sau de citirea repartitoarelor de costuri pentru căldură, reprezentantul UAP ne-a spus că filiala Galați a ANRSC este împuternicită să rezolve astfel de probleme pentru Euroregiunea 2 - Sud-Est, din care face parte și zona Dobrogea. Totuși, procedura prevede ca toate reclamațiile din țară să fie inițial expediate la ANRSC București, la adresa de e-mail Petitii @ANRSC.ro, pentru o evidență centralizată. De la acest nivel, petițiile sunt dirijate la filiala ANRSC pentru zona de unde provin, în cazul Dobrogei, la filiala din Galați, de unde am aflat că, fie se formulează un răspuns la sesizare, fie se deplasează un delegat la fața locului, în funcție de situația reclamată.Repartitorul a fost inventat în anul 1924Primul repartitor de costuri a fost patentat în anul 1924 de frații danezi Clorius. A fost acceptat și introdus apoi în peste 20 de țări, între care Germania, Slovenia, Croația și, evident, Danemarca, ce apelează la acest tip de servicii și astăzi.