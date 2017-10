Poate şeful să ţină cu forţa un angajat?

Poate șeful să țină cu forța un angajat?

„Am dat interviu pentru un job mai bun, l-am câștigat, dar șeful nu-mi semnează demisia. Promite că o să-mi mărească salariul, dar act adițional nu mi-a făcut încă. Poate șeful să țină cu forța un angajat? Nu pot să plec așa, plus că am nevoie și de recomandare!” (A. Nistor).v v vDe regulă, dacă angajatorul își dorește cu adevărat să mențină în firma sa un salariat performant, care tocmai și-a depus demisia, negociază cu acesta, ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Dacă nu ajung la o înțelegere, angajatorul n-are încotro și va trebui să ia act de demisia angajutului, legea nu-i oferă loc de-ntors. Dacă nu face asta, tocmai a săvârșit o contravenție, sancționată de legislația muncii cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. Practic, refuzul angajatorului de a înregistra demisia este considerat un abuz. Pe de altă parte, însă, salariatul are dreptul să se adreseze instanței dacă are probe că șeful încearcă să-l țină cu forța în firmă.Ce-i de făcut„Este foarte bine că cititorul dumneavoastră vrea să știe cum e corect să acționeze, mai ales că are nevoie și de scrisoare de recomandare. Totuși, dacă pe cale amiabilă nu-și rezolvă situația, se poate adresa instanței, dar are nevoie de probe temeinice!” – a precizat spe-cialista, care atrage atenția că atâta vreme cât orice mijloc de probă, de regulă, este „selectabil” de către instanțele judecătorești în sensul că acestea nu prea acceptă proba cu martorii colegi de muncă pe motiv că ar putea fi supuși unor presiuni din partea angajatorului pentru a fi părtinitori, ideal este ca angajatul aflat în situații de genul celei prezentate astăzi să trimită conducerii firmei, printr-o scrisoare recomandată, cererea de demisie. Este cel mai bun mijloc de probă.