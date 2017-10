Poate preşedintele blocului să fie şi administrator sau rudă cu el?

Poate președintele blocului să fie și administrator sau rudă cu el?

Chiar dacă poartă răspunderea juridică pentru tot ce mișcă în asociația de proprietari, președintele, dar nici administratorul, nu pot fi considerați „buni la toate” și nici neamuri până la gradul IV nu le permite legea să fie.Deși administratorul este perceput de majoritatea locatarilor ca fiind răspunzător și din punct de vedere juridic de tot ce mișcă în-tr-un bloc, în realitate, răspunderea juridică pentru activitatea asociației o poartă președintele. În plus, indiferent de rațiunile pentru care locatarii și-ar dori ca președintele să fie și administrator, acest cumul de funcții nu este permis, lucru pe care aceștia nu-l acceptă, din moment ce, și în lege, scrie că locatarii pot să ia orice decizie de interes comun: „Noi am avut o doamnă administrator foarte bună, dar a plecat femeia de vreo două luni la copii, în Spania, și ne-a sunat de acolo că renunță, să fie angajată altă persoană. Ne-am strâns toți locatarii și am hotărât ca președintele, expert contabil și om cu multă experiență, să fie și administrator, ca să știm o treabă. Omul se pricepe, cunoaște oamenii, e pensionar, are timp berechet, știe restanțierii, ne-a ajutat de atâtea ori să nu ajungem la debranșare din cauza lor, tot timpul sunt reclame la noi pe bloc, pe bani buni, pentru că omul are relații și se descurcă, s-a făcut izolarea blocului cu ajutor de la primărie… suntem foarte mulțumiți de el. Numai că omul ne-a spus verde că el nu poate să fie administrator, că nu-i dă voie legea, dar eu am mai auzit așa cazuri. Am găsit alt administrator, dar nici pe el nu-l vrea, că ar fi veri și nu vrea să se complice… De data asta, nu mai are voie adunarea generală să hotărască? Până la urmă, e vorba și de economie și de o legătură mai simplă între oameni!”Cumul interzis!Ca o bună cunoscătoare a problemelor care agită spiritele între locatari, conflicte care, nu de puține ori, sunt reclamate la Uniunea Asociațiilor de Proprietari, Georgeta Ariciuc a ținut să precizeze că intenția realizării de economii pe toate planurile, deși justificată, nu poate fi materializată în practică dacă legislația nu permite. Ne-a confirmat că din cauza costurilor din ce în ce mai mari cu întreținerea, locatarii cu imaginație mai bogată vin cu tot felul de propuneri, mergându-se până la desființarea iluminatului pe casa scării, a caloriferelor din spațiilor comune, închiderea vanei de căldură de la subsol etc. etc., însă când este vorba de organigramă, legea trebuie musai respectată. Așadar, pentru clarificarea lucrurilor, trebuie știut că, în principiu, nici președintele nu poate să fie și administrator, nici administratorul nu poate să fie și președinte în același timp. Totul, din cauză că președintele este ales în conducere de către locatari, pe când administratorul este un simplu executant, angajat cu acceptul președintelui. De asemenea, în timp ce președintele trebuie să fie musai proprietar al unui apartament din bloc, administratorul poate să locuiască oriunde: „Președintele și comitetul executiv conduc asociația, ei angajează administratorul, cenzorul, femeia de serviciu, personal de întreținere și reparații, el are ștampila și răspunderea juridică a asociației. Și totuși, oamenii au dreptate, există o mică excepție care permite acest cumul, adică asociația să aibă maximum 10 proprietari, lucru aproape imposibil”. Pe de altă parte, pentru a se angaja ca administrator, solicitantul trebuie să fie atestat de o comisie constituită la nivelul Consiliului local municipal.Și rudenia este interzisăReferitor la refuzul președintelui de a angaja, ca administrator, o rudă, G. Ariciuc ne-a confirmat că, potrivit legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, angajații asociației nu au voie să aibă grade de rudenie cu cei din conducere de până la gradul IV: „Deci, administratorul nu poate fi nici nevasta, nici copilul sau vărul președintelui. Iar dacă or mai fi asemenea situații, și probabil că sunt, locatarii trebuie să știe că se încalcă legea și că lucrurile nu pot fi astfel amestecate”. Mai mult decât atât, administratorul, dar și ceilalți angajați, nu au voie să fie rude nici cu membrii comitetului executiv, cei mandatați de locatari să mana-gerieze activitatea asociației.