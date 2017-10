Poate notarul să refuze legalizarea unui act valabil?

Dacă prima căsătorie s-a desfăcut prin divorț în instanță, pentru oficierea celei de-a doua căsătorii este nevoie de sentința de divorț definitivă legalizată, însă nu de către notar. Dacă au divorțat la notar, este valabil certificatul de divorț emis de acesta.Pentru oficierea unei căsătorii la Oficiul de Stare Civilă, este nevoie de o listă întreagă de acte. Cum există atâtea cazuri în care parte-nerii care doresc să se cunune civil se află la a doua căsătorie, la a treia sau chiar mai mult, în astfel de situații, este nevoie de acte supli-mentare. Tot de acte în plus este nevoie dacă desfacerea căsătoriei anterioare a avut loc din cauza decesului unuia dintre soți sau dacă există copii.Mai nou, de când își produce efectele noul Cod Civil, multe cupluri divorțează la notar, care, după parcurgerea procedurii legale, emite un certificat de divorț. Întrebarea este dacă acest certificat are valoare similară cu hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă emisă de instanță?Cât privește divorțul pe cale judecătorească, o cititoare se întreabă de ce un notar refuză să legalizeze o hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă un „client” are nevoie urgentă de acest document, în această formă.„Am divorțat acum cinci ani și vreau să mă recăsătoresc. Sunt plecată la muncă în Spania și am rugat-o pe mama să se intereseze de acte. Când o să mă întorc în țară, de Paști, aș vrea să mă cunun civil și să fie dosarul pregătit. Mama mi-a spus că se cere hotărârea judecătorească de divorț legalizată. S-a dus cu copia pe care o aveam acasă la un notariat, dar i s-a spus că notarul nu legalizează așa ceva, să meargă la Judecătorie. Chiar poate un notar să refuze legalizarea unui act valabil? Actele nu se mai legalizează la notariat? Trebuie să știu ce am de făcut și câte libere să-mi iau de la patronul spaniol. Vă mulțumesc pentru ajutor și vă spun că citesc cu drag „Cuget Liber“, pe net. Mă ajută să mă simt un pic acasă, contează cât nimeni nu poate aprecia! L. Ionescu”.„N-are nicio treabă cu notarul!“Referitor la a doua situație, Rodica Crăciun, șefa Oficiului de Stare Civilă, ne-a confirmat că, la a doua căsătorie, este nevoie de acte suplimentare față de primul eveniment. Mai mult decât atât, fie că este vorba despre prima cununie civilă din viață, fie că este vorba despre a doua, a treia ș.a.m.d, în funcție de situație, e nevoie de nenumărate acte, unele cu un termen scurt de valabilitate. De aceea, mai ales pentru persoanele care nu se află în țară, este esențial să știe toate amănuntele. De asemenea, ni s-a confirmat că, la a doua căsătorie, dacă divorțul primei căsnicii a fost pronunțat de o instanță judecătorească, este nevoie de sentința de divorț definitivă în două exemplare, legalizată. Însă, atenție, chiar dacă percepția generală este că orice act se legalizează la un cabinet notarial, șefa Stării Civile a ținut să precizeze că, de data asta, lucrurile stau altfel. „N-are nicio treabă cu notarul! - oricât de curios ar părea unora!”Legalizarea, la Arhiva JudecătorieiAșadar, persoana interesată de legalizarea unei hotărâri de divorț definitive și irevocabile trebuie să se prezinte la Arhiva Judecătoriei care a pronunțat sentința de divorț. „Nu s-a schimbat nicio lege, cel interesat trebuie să meargă la organul emitent al sentinței de divorț, care este judecătoria. Dacă divorțul s-a finalizat la un cabinet notarial, atunci acel certificat de divorț emis de notar și semnat de foștii soți este actul valabil pentru a doua cununie” – a completat Rodica Crăciun.Acte pentru a doua căsătorieÎnsă, șefa Stării Civile a ținut să precizeze că desfacerea căsătoriei poate să aibă loc nu doar în urma unui divorț. Și urmare decesului unuia dintre soți, căsătoria devine nulă de drept. În astfel de situații, la dosarul celei de-a doua căsătorii trebuie depuse certificatul de deces, iar dacă au rezultat și copii, se vor prezenta certificatele de naștere ale acestora. De precizat că actele pentru a doua căsătorie se depun la Starea Civilă cu minimum zece zile înainte de oficializarea căsătoriei, iar la data oficializării, viitorii soți vor fi însoțiți, ca și la prima căsătorie, de doi martori.