Poate administratorul blocului să fie şi preşedintele asociaţiei?

Poate administratorul blocului să fie și președintele asociației?

Cu toate că responsabilitățile președintelui și ale administratorului de bloc sunt diferite, iar din punct de vedere juridic, președintele reprezintă asociația, din raționamente economice, legislația permite cumulul celor două funcții, însă numai în anumite condiții. Care sunt acestea, aflați din rândurile de mai jos.Cu precădere în ultimii doi ani, când cheltuielile cu întreținerea au crescut alarmant, locatarii și-au forțat ingeniozitatea ori de câte ori s-a pus problema realizării de economii. Astfel, există asociații care au desființat caloriferele și iluminatul de pe casa scării, care preferă să închidă căldura de la subsolul blocului cu riscul de a sta în frig, care și-au schimbat apometrele de clasă inferioară, montate cu ani în urmă, cu altele de ultimă generație, iar lista poate continua. De data asta, în aceeași idee a economisirii, vizată este chiar organigrama asociației: „Un lucru e clar, fără administrator nu poate să funcționeze o asociație, doar el face toată munca, plus că toți îl cunosc. Am făcut un sondaj printre vecini și 90 la sută nici măcar nu știau numele președintelui și nici la față nu l-au văzut vreodată. Nu spun că nu e nevoie de președinte, sigur are și el rolul lui. Însă așa cum se fac restructurări la firme, să se facă și la asociații, iar administratorul să fie și președinte în același timp, ca să nu plătim doi oameni! Mai ales că administratorul nostru e implicat de ani de zile în problemele noastre, colaborează corect cu oamenii, a făcut tot ce se poate în bloc să nu fie pierderi, ca să plătim mai puțin la întreținere, dar loc de economii este oricând!” (Emilia Nicoară). „Noi ne-am desprins din asociația mare și am făcut asociație de tronson ca să plătim mai puțin, suntem 19 proprietari în total. Dar schema de personal e la fel ca dincolo, președinte, administrator, cenzori, comitet executiv și ce-o mai fi. Am cerut ca administratorul să fie și președinte, dar noi am spus, noi am auzit!” (Nadia Grigore).Administratorul, bun la toate!Într-adevăr, în general, administratorul este perceput de majoritatea locatarilor ca șeful asociației, omul bun la toate și răspunzător de „relele din bloc”. Puțini știu însă că președintele este răspunzător juridic pentru activitatea asociației, iar administratorul, doar un simplu angajat.În aceste condiții, legea impune în organigrama asociației atât funcția de președinte, cât și cea de administrator. Totuși, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a spus că aceeași legislație permite și cumulul celor două funcții, însă aceasta depinde numai de numărul proprietarilor din cadrul asociației respective. Cât privește realizarea de economii, preocuparea există și urmărește toate palierele de cheltuieli, însă și aici trebuie să se respecte legislația.Maximum zece proprietari!Așadar, funcția de administrator poate fi îndeplinită de președinte sau invers numai dacă asociația are un număr de maxim zece proprietari. Având în vedere că, în ultimul timp, există multe asociații de tronson sau de scară desprinse din asociațiile-mamă tocmai din cauza conflictelor privind gestionarea cheltuielilor, la cele care au rămas doar cu zece proprietari, este posibil acest cumul. Mai mult decât atât, administratorul poate cumula și funcția de contabil al asociației dacă are pregătire de specialitate.Pe de altă parte, pentru a se angaja ca administrator, pe lângă cazierul judiciar impecabil, persoana respectivă trebuie să fie atestată de către o comisie de specialiști în domeniul financiar contabil și al legislației muncii, constituită la nivelul Consiliului local municipal. Tocmai de aceea, înainte de a susține examenul de atestare, ei urmează niște cursuri speciale, organizate la nivelul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța.