Plină de vergeturi, la 15 ani

Ştire online publicată Vineri, 28 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt disperată și nu mai știu ce să fac, mai ales că a venit căldura și nu pot să fac plajă. Am avut probleme de sănătate și mi-au apărut multe vergeturi. Am încercat cu sportul, dar nu s-a rezolvat. Cum pot să scap de ele? Am observat că, de fapt, cremele pe care le foloseam erau pentru prevenirea vergeturilor și nu pentru vindecarea lor. Help! Vă mulțumesc!” – Luiza, din Mangalia. v v v Vergeturile rezultă în urma întinderii și fisurării în adâncime a pielii, dr. Marin Smarandache fiind de părere, dragă Luiza, că soluțiile cu rezultate vizibile și imediate pentru vindecarea lor țin de chirurgia estetică și de o bună colaborare cu dermatologul. De aceea, îți sugerează să consulți un medic de specialitate, care îți poate recomanda una din tehnicile de atenuare a vergeturilor care ți se potrivesc: chirurgicale, exfoliere cu laser, dermabraziune etc. Până atunci, poți să folosești, zilnic, creme sau geluri exfoliante pentru corp, cu condiția de a fi extrem de atentă dacă sunt pentru prevenirea sau pentru atenuarea vergeturilor deja instalate. Este bine să nu renunți la sport, pentru că îți poate face bine, pe termen lung, din multe alte puncte de vedere.