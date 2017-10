Plimbare prin Constanţa sau slalom printre rahaţi

Plimbare prin Constanța sau slalom printre rahați

Vremea frumoasă îi îmbie pe constănțeni la plimbare. Din păcate, cei care iau Constanța la pas, obligați să facă slalom printre excrementele câinilor (cu stăpân sau fără!), în loc să-și încarce bateriile, se încarcă negativ. Pe bună dreptate se întreabă când vor reuși autoritățile să adune câinii de pe drumuri, iar proprietarii patrupedelor, să strângă mizeria după animale, așa cum o cere și legea?Aproape că nu există dimineață în care stăpâni de câini să nu-și plimbe patrupedele prin fața blocurilor, pe spațiul verde din incinta zonelor de locuit, iar dacă există un parc în apropiere, evident, acesta va fi locul preferat pentru plimbările matinale. Nici nu-ți trebuie prea multă vigilență să observi că scopul acestor ieșiri este, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, „ușurarea animalelor”. Fără a fi mai catolici decât papa, cititorii noștri nu au nimic împotriva acestor plimbări chiar și în scopul enunțat mai sus. Indignarea lor se datorează faptului că față de țările mai civilizate, unde cei care își plimbă câinii au asupra lor o lopățică și o pungă mică de plastic pentru depunerea excremen-telor, pe care apoi le aruncă la containerul de gunoi, la noi n-ai să vezi așa ceva, fie și din considerentul că, la câți maidanezi sunt pe străzi: „Ce mai contează niște rahați în plus de la câinii cu stăpân!”.La concurență cu maidaneziiPe de altă parte, este adevărat că numărul maidanezilor care bântuie pe străzile orașului, prin parcuri sau zonele din preajma blocurilor crește de la an la an. Dar asta nu justifică percepția și comportamentul stăpânilor de animale de a folosi spațiul public pe post de WC pentru câini, fără a strânge și mizeria pe care aceștia o lasă în urmă: „Eu locuiesc lângă parcul de la Casa de Cultură. Iarnă, vară, nu contează, în fiecare dimineață văd indivizi care vin special ca să se ușureze animalele. Cu o nerușinare crasă, le oferă pe post de WC chiar zonele cu gazon. Dacă poliția nu le dă amenzi usturătoare și o să se plângă non-stop că n-are efective, orașul ăsta o să ajungă o cocină! Oare la taxele pe care le plătim, nu merităm și noi măcar să ne putem plimba cât de cât relaxat pe trotuare și străzi, unde e de făcut slalom nu doar printre rahați de câini, ci și printre gropi și băltoace? Se apropie sezonul estival, o să vină turiștii și o să ne râdă iar în nas!” (Iarina Ineu).Plimbările cu bebelușii, o aventură!Și părinții care au dorit să profite de vremea frumoasă din week-end și-au exprimat indignarea că în loc să fie atenți la starea bebelușilor din cărucioare, s-au văzut obligați să circule cu ochii numai în jos, preocupați să facă un slalom cât mai eficient printre nenumărații rahați presărați aproape peste tot… Cunoscătorii și-au dat seama că mizeria provenea și de la câinii comunitari, dar și de la cei cu stăpâni, hrăniți cu mâncare specială: „Am fost și în centru, și în zona peninsulară, peste tot e plin de rahați, provenind chiar și de la oameni. E normal să luăm pe roata căruciorului ditamai cârnații de mizerie și infecție și să-i ducem în apartamente sau în curțile noastre? Autoritățile ar putea măcar să-i amendeze, dacă altceva nu fac! La ce pericol pentru sănătate sunt excrementele de câini, trebuie să se facă urgent ceva. Mai ales că vine vara și o să le încingă soarele!”.Pe de altă parte, unii constănțeni își impută că dacă ar fi mai vocali în sensul de a le atrage vehement atenția stăpânilor să curețe după câinele lor, probabil că lucrurile se pot schimba ușor-ușor. Și, mai ales, să nu se lase intimidați de replici precum: „La câte gunoaie sunt pe stradă, ți-ai găsit să te iei de mine!”, sau „Nu e treaba dumitale ce fac eu! Nu vezi că e plin de maidanezi?”, ori de înjurăturile grosolane cu care sunt gratulați cei care-și permit să-și exprime simțul civic.Bicicliștii, curse cu obstacoleLa fel de supărați sunt și bicicliștii, care și-ar dori să se plimbe într-un oraș curat, prietenos: „Nicidecum să facem slalom printre rahați de câine! Am închiriat cu prietenii sâmbăta trecută biciclete din Parcul Tăbăcărie, am luat-o pe Primăverii, am ajuns până în Peninsulă… Peste tot, aceeași mizerie, plus că maidanezii te fugăresc, gata să-ți rupă hainele sau să te muște. Ca să nu mai spun de bordurile trotuarelor, nici una nu e adaptată pentru bicicliști!” (Cristina Mocanu).Avertismentul veterinarilorDincolo de disconfort, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu atrage atenția că, practic, „fiecare grămadă” de excremente canine constituie un potențial risc de îmbolnăvire a omului de sute de boli, unele extrem de grave, lucru pe care proprietarii de câini ar trebui să-l știe.Oamenii arată cu degetul și spre ONG-uri, cerându-le să se implice mai serios atât în problema maidanezilor, cât și a stăpânilor străini de responsabilitățile pe care le presupune creșterea unui animal de companie.