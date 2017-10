„Pleacă din partid? Să dispară şi din Parlament!“

„Pleacă din partid? Să dispară și din Parlament!“

S-ar părea că un moment important din programul electoral al partidelor politice îl reprezintă racolarea cât mai multor senatori și deputați din tabăra adversă, poate-poate, într-un final, va merita efortul, iar balanța de putere va înclina în favoarea Opoziției. Din păcate, intrați în febra alegerilor, șefii partidelor politice nu se mai obosesc să afle care este părerea alegătorilor care i-au trimis în Parlament pe… traseiști, preferând… să defileze, împăunați, la brațul proaspeților pesediști, liberali, până mai ieri, pedeliști de frunte. Indiferent de cât de mult își vor întări trupele prin această metodă, până și cei mai fanatici susținători ai unui partid sau altul nu văd cu ochi buni această „mascaradă”. „Rușine! Rușine!”Lucian Dobre nu mai suportă ca alegătorii „să fie trecuți în tabăra prostimii de niște politicieni lipsiți de onestitate. Eu propun să se dea o lege ca deputatul care câștigă un loc în Parlament dintr-un partid, apoi virează spre altul, în timpul mandatului, să plece și din Parlament. O să ne aburească cu votul uninominal, altă făcătură… Rușine! Rușine!”.„Pe cine mai reprezintă traseistul?”Aceleași dileme le are și C. Constantina, care, de asemenea, se tot întreabă de ce parlamentarii care își dau demisia dintr-un partid mai rămân în Parlament: „În Guvern, unui ministru care demisionează îi ia locul alt membru al partidului respectiv. Pe cine mai reprezintă parlamentarul care și-a dat demisia din partid? El a intrat în Parlament cu votul unui anumit număr de oameni. Dacă demisionează, e sigur că-și ia și simpatizanții cu el? Dacă pleacă, atunci să lase locul următorului de pe listă. Se creează o majoritate artificială. De ce intră pe ușa din dos în Parlament? Văd atâta fierbere cu turiștii politici… Gestul demisiei în sine nu-l contest, dacă omul și-a schimbat brusc ideile, e treaba lui, dar să plece și din Parlament, să nu creeze majoritate nelegală. Să nu-și închipuie că suntem veniți cu pluta și credem că dacă a plecat dintr-un partid, automat a luat cu el și alegătorii respectivi!“.Diana Voicu și Mihai Zidaru propun, de asemenea, o lege clară, fără… portițe, care să interzică traseismul politic. Din punctul lor de vedere, acesta este un motiv în plus care duce la erodarea încrederii în aleșii neamului…