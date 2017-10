Plante decorative pentru balcon

„Recent, m-am mutat la bloc și aș vrea să știu care sunt plantele care se pot dezvolta cel mai bine în acest mediu. Menționez că am suficient spațiu și destul de însorit în cea mai mare parte a zilei. Vă mulțumesc, Diana Aftene, din Mangalia". ### Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), ne-a explicat că, într-un balcon deschis, plantele decorative care pot crește bine sunt cele rezistente la temperaturi mai scăzute, de talie mică și care nu au nevoie de foarte mult pământ pentru a-și extinde rădăcinile. # Ideal ar fi ca măcar o parte dintre plante să-și păstreze frunzișul și iarna. De aceea, puteți opta pentru conifere, arbuști cu frunze mereu verzi, iedera cățărătoare, îndeosebi cea cu frunze bicolore sau Buxus (plantă cunoscută, cu frunze mici, lucioase și dense, ce poate fi tunsă și în diferite forme geometrice). # Pe balcon mai pot fi sădite, în vase, plante cu flori, dar și arbuști care trebuie tunși după înflorire: iasomie, liliac de vară, trandafiri, tufe în formă de copăcei, crizanteme mari, rotunde etc. # În această minigrădină se vor dezvolta armonios și arbori de talie foarte mică: arțari japonezi cu ramuri contorsionate sau conifere tunse geometric, altoite pentru formă, sau bonsai.