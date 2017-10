Plante care te ajută să adormi uşor

Plante care te ajută să adormi ușor

Marţi, 28 Ianuarie 2014

Dacă deja ai eliminat cafeina, tutunul, ai limitat cantitatea de grăsimi și de zahăr și faci eforturi să-ți relaxezi atât trupul, cât și mintea, ba chiar încerci să consumi mai multe alimente bogate în magneziu (soia, migdale, cereale integrale) - știindu-se că o deficiență la acest nivel poate duce la probleme de somn - poți apela și la remediile pe bază de plante. Iată care sunt recomandările Suite101.com., pentru a adormi mai ușor: Lavanda. Mirosul de lavandă are un efect calmant, alungând starea de iritabilitate, de aceea e ideal ca planta să fie ținută în dormitor. Uleiul esențial de lavandă poate fi picurat chiar pe fața de pernă, în cadă sau într-un recipient în care să fie încălzit de flacăra unei lumânări. Cercetările au arătat că prelungește somnul și îl face mai adânc.Mușețelul. Despre mușețel se știe de multă vreme că are proprietăți relaxante, însă din ce în ce mai mulți uităm de acest remediu străvechi. Mușețelul conține în mod natural un antispasmodic, care ajută mușchii să se relaxeze, fiind de folos și în timpul menstruației, contra crampelor. Are capacitatea de a ameliora anxietatea, iar o ceașcă din acest ceai cu o oră înainte de culcare calmează digestia, eliberează tensiunea nervoasă, elimina iritabilitatea, ajutând organismul să se odihnească. Poate fi folosit și extern, punând câteva picături de ulei esențial în cadă. Valeriana poate fi folosită, de asemenea, în siguranță, aceasta reducând tensiunea nervoasă și anxietatea. Cercetările au arătat că valeriana are efecte asupra unui neurotransmițător, GABA. În plus, s-a demonstrat că planta are efect în mai toate afecțiunile care au la bază stresul. Folosirea ei nu e lipsită însă de efecte secundare, mai ales dacă se exagerează, putând apărea indigestii ușoare, dureri de cap și chiar amețeli. În niciun caz nu ar trebui luată cu alcool, înainte sau după operație, înainte de a conduce sau de a opera altfel de mașinării.Floarea pasiunii este un tranchilizant natural, fiind folosită, de asemenea, din vechime (încă de pe vremea aztecilor) în cazul problemelor de somn. Un sedativ delicat, această plantă reduce anxietatea, iritabilitatea și, în plus, nu dă dependență. În caz de insomnie, se recomandă două ceșcuțe din acest ceai, seara.