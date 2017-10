Plămânul este o plantă nepretenţioasă

Pentru iubitorii de flori

Plămânul este o plantă nepretențioasă

Ştire online publicată Joi, 16 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, am primit în dar un plămân care arăta superb. Aș vrea să știu cum se îngrijește corect, pentru că, după nici o lună, pare chinuit rău de tot și nu știu din ce cauză. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Cris-tina Dunăreanu, din Constanța". l l l Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), ne-a explicat că „Plămânul" (Begonia lucernae) este o specie de begonia decorativă prin frunze, care se poate dirija, în creștere, și ca un copăcel. De regulă, se recomandă întinerirea periodică, prin îndepărtarea lăsta-rilor lemnificați. Crește pe orice pământ de flori Cu toate că este cunoscută drept o plantă de apartament nepre-tențioasă, care se dezvoltă frumos pe orice pământ de flori, plămânul nu suportă următoarele condiții: excesul de umezeală în sol; insolația puternică și temperaturile scăzute (sub 7 – 8 grade Celsius). Crește frumos în dreptul unei fe-restre luminate și trebuie udat cu moderație. Primăvara se transplantează Pentru ca planta să fie mereu viguroasă, primăvara se transplan-tează, când se poate și tunde, iar din lăstarii rezultați (rupți din vârfuri) se pot confecționa butași (se țin în apă până înrădăcinează). Vara, din cauza căldurii, este bine să-i stropiți frunzele cu apă.