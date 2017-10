Plăcerea de a sta la coadă - „brand“ românesc

Românii și-au păstrat încrederea în Biserică, aceasta fiind pe primul loc în topul încrederii cetățenilor, potrivit datelor Institutului de Cercetare a Calității Vieții. Asta nu înseamnă că în majori-tatea țărilor europene civilizate, oamenii nu sunt evlavioși, cu frica lui Dumnezeu, indiferent de religia lor. Dimpotrivă, merg și ei la biserică atunci când pot sau când simt nevoia să se roage în liniște, discret, nu ostentativ sau târându-se pe jos, cum se întâmplă la noi, în mod special atunci când li se oferă ocazia să atingă moaștele sfinte… contra cronometru! „De ce tot anul nu se gândesc la moaște?” Marina Ion (42 ani), este evlavioasă și crede sincer în Dumnezeu. A citit articolul „Pelerinaje cu scântei”, apărut în ziarul nostru din 28 octombrie, și a simțit nevoia să ne spună că, în 2005, de Hramul Sfintei Parascheva, se afla și ea la Iași, printre miile de pelerini așezați la rând: „Cu toate că eram destul de tânără, nu am rezistat la coadă mai mult de 14 ore. Eram obosită după un drum lung cu trenul de la Constanța, nici mâncare nu aveam cine știe ce în geantă. Pe la cinci dimineața am picat lată, a venit salvarea și m-au internat în spital. Am stat trei zile în spital și atunci am descoperit că am probleme cu inima. După ce m-am externat, trecuse nebunia și am intrat în biserică, să mă rog la Sfânta Parascheva. Era un preot acolo, i-am povestit ce am pățit și l-am întrebat dacă rugăciunile mele mai au vreo valoare după ce a trecut hramul. S-a uitat aproape cu milă la mine și mi-a spus că o rugăciune făcută cu credință este bine primită în orice moment și din orice loc. Chiar m-a sfătuit, dacă într-adevăr așa simt, să vin la Sfânta Parascheva în orice perioadă a anului pot, pentru că voi găsi moaștele la locul lor. Mai mult, mă voi putea ruga în liniște, nu mânată din urmă de jandarmi! Apoi mi-a explicat că adevărata curățare de păcate se face numai și numai prin fapte bune. De atunci, vin în fiecare an la Patriarhie la începutul lunii octombrie și simt că mă reculeg cu adevărat”. Nu se consideră în măsură să acuze pe cineva anume pentru „degradarea de la an la an a sfintelor pelerinaje”, însă crede că dacă toți reprezentanții bisericii ar proceda ca acel preot, românii vor putea bifa civilizat orice mare sărbătoare religioasă. Bine ar fi să se îmbulzească și la vot! Că multor români le place să stea la cozi este de părere și Dădăilescu, un cititor online al articolului „Pelerinaje cu scântei”: „Eu cred că românii nu pot renunța la plăcerea de a sta la cozi. Nu pot uita că am stat la cozi interminabile pe vremuri apuse de 20 de ani pentru orice nimic. Totuși, lăsând gluma la o parte, trebuie făcut ceva. Nu știu cât este credință, evlavie, dar când te gândești că și astea: jandarmii, ambulanțele, curățenia în urma lor, că știm cum este românul de atent cu ceva ambalaj – se vede după concertele în aer liber - cineva trage și foloase. Eu în timpul când se transmiteau la televizor știrile despre aceste pelerinaje doar îi ascultam și am avut impresia că și preoții cântau altfel, parcă li se citea în glas, dacă pot spune așa, mai ales cu ce bucurie relatau că se schimbă de două ori pe zi cutia milei. Trai pe capul lor, că prostime este destulă. Și mai cred că în alte părți nu se întâmplă așa ceva și le merge destul de bine. Mai bine ar face coada asta la vot, să aleagă pe cineva cu cap, poate așa scăpăm de necazuri și să pună mâna și la muncă. Să nu se plângă că nu găsesc de muncă. Se găsește, dar toți vor funcții pentru care nu au pregătirea necesară sau fac treabă de mântuială. Mai nou, cei ce anvelopează blocurile, ce rămâne în urmă? Vai mama lor! Uitați-vă la fiecare bloc”. Cozi la șomaj, la bilete de tratament, la medicul de familie, la medicamente compensate etc. etc. Că statul la cozi este un... brand românesc este de părere și Irena Mirea (37 ani), care a simțit pe propria piele că alergatul de la o instituție la alta și statul la cozi fac parte și din procedura de obținere a celor mai importante acte personale, fie buletin de identitate, pașaport sau permis de conducere: „Mi-am luat concediu o săptămână ca să-mi scot alte acte după ce mi s-a furat portofelul. De fapt, asta e metoda la care trebuie să recurgă orice muritor de rând dacă vrea să-și schimbe actele. Procedura e complicată, iar la ghișeele unde se eliberează buletinele, pașapoartele, permisele, cozile se întind pe zeci de metri, timpul de așteptare putând ajunge și la patru-cinci ore. Așa că să nu ne mai mirăm că oamenii se calcă în picioare pe la moaște, că îi ajută antrenamentul de ani și ani de zile. Totuși, părerea mea e că nici înaltele fețe bisericești nu se implică în rezolvarea acestui sindrom maladiv, după părerea mea, dimpotrivă, îl încurajează. Unii oameni chiar cred și preferă să leșine acolo decât să renunțe!”. v v v Imagini cu oameni care se îmbulzesc pe la diverse cozi, leșină, se enervează, revin obsesiv în viața noastră cotidiană. Credeți că românilor le place să socializeze în acest mod sau pur și simplu disprețul cu care sunt tratați de tot felul de instituții îi împinge în astfel de situații?