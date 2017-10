Plăcerea de a-şi „da în gât“ vecinii pentru nimic

Plăcerea de a-și „da în gât“ vecinii pentru nimic

Își reclamă vecinii pentru că odraslele lor râd prea mult și nu-i salută suficient de cuviincios, că își întind rufele pe balcon, că au două mașini cu care ocupă două locuri de parcare etc. „M-am mutat recent într-un bloc de pe b-dul Al. Lăpușneanu din Constanța și, ca tot omul, m-am apucat și eu de renovarea apartamentului. De la început mi-au sărit în cap doi vecini, pensionari, care, culmea, locuiesc la etajul cinci (eu m-am mutat la doi), să respect orele de liniște, ca să nu dau de belea, că ei sunt cardiaci și trebuie să se odihnească. Vă spun cu toată sinceritatea că între orele care sunt trecute la avizierul asociației muncitorii se opreau total din lucru, nu băteau nici măcar un cui. Văzând că n-au de ce să se mai lege, mi-au bătut la ușă și m-au avertizat că dacă o să fie deranjați sâmbăta, o să mă reclame la poliție pentru tulburarea liniștii publice, că normal asta e zi de odihnă. Ca să nu fie probleme, nu s-a mai lucrat nici sâmbăta. Sigur că nu s-au așteptat ca eu să fiu așa de calm. Ca să mă zgândărească, au convocat o adunare a asociației, la care eu n-am putut să particip, fiind foarte ocupat, unde s-au plâns puținilor locatari prezenți la ședință că n-am respectat orele de liniște, că le-am vorbit urât, că fac lucrări fără autorizație, că o să cadă blocul din cauza mea, deși eu întrerupsesem lucrările de vreo zece zile. Dar ce este mai rău e că zilele trecute, un alt vecin mi-a spus că m-au căutat doi inspectori de la primărie, care l-au întrebat și pe el dacă are idee ce lucrări am făcut și dacă am autorizație. Un circ întreg și ieftin, dar care m-a pus pe gânduri. Este adevărat că eu mi-am renovat apartamentul, că am schimbat parchetul, mi-am pus geamuri termopan, am schimbat ușa de la intrare, dar oare este nevoie de autorizație pentru așa ceva? De fapt, asta este nelămurirea mea și de aceea v-am deranjat, ca să-mi spuneți, dacă se poate, ce lucrări se pot face într-un apartament fără autorizație de la primărie, că doar nu-mi imaginez că trebuie să cer voie și ca să trag apa la toaletă, vă rog să mă scuzați, dar e prea de tot” – Mirel P., 46 ani, din Constanța. Cititorul nostru a precizat că nu vrea să se înțeleagă că nu e loc de criticat atunci când constatăm lucruri nefirești și împotriva legii la noi în bloc sau în oraș. Și-au câștigat reputația de pârâcioși prin „multă muncă”… „Chiar eu personal am fost în apartamentul omului, că l-au reclamat și la mine. Dar nimic din ce-au pârât ei nu este adevărat. Sunt oameni în vârstă, care, probabil, din lipsă de ocupație, inventează tot felul de lucruri. Ei sunt în stare să reclame și că ai consumat prea mulți metri cubi de gaze sau prea mulți kilowați. Asta e, ce putem să le facem? Să-i reclamăm și noi? Eu știu că omul a făcut lucrările corect și este suficient” - a precizat D. Popa, administratorul asociației de proprietari. Lucrări care se fac fără autorizație Pentru că, în general, astfel de suspiciuni mai există și în alte condominii, iată lista lucrărilor pentru a căror realizare nu este nevoie de autorizație de la primărie: - zugrăveli - schimbarea pardoselii - înlocuirea faianței - montarea ferestrelor termopan - reparații în locuință la instalațiile sanitare - schimbarea ușii de la intrare - reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma și materialele - reparații la finisajele exterioare ale clădirii de locuit. În cazul în care considerați că autoritățile au făcut un abuz și v-au amendat pe nedrept, puteți face contestație, în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, la primarul localității ori la judecătorie.