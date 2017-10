Pisicile şi papagalii, stresaţi de sărbători?

Veterinarul pe recepție

Pisicile și papagalii, stresați de sărbători?

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„O să am ceva invitați de Crăciun și am observat că pisica și papagalii mei se agită când e multă lume. Cum pot să-i protejez ca să se simtă și ei bine, și musafirii mei dragi?” (Sorana Tinca).v v vStimată doamnă, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu vă recomandă câteva tehnici pentru a vă proteja animalele dragi de stresul inerent al sărbătorilor. Pisica, de exemplu, de regulă, este extaziată în fața bradului de Crăciun și a decorațiunilor stră-lucitoare și colorate. Problema este că toate aceste tentații impun mult mai multe restricții pentru animal. Așadar, ca să fiți sigur că pisica nu va face stricăciuni prin casă, mai ales că nu este momentul s-o certați, în bucătărie, de exemplu, nu lăsați alimentele la vedere. Încercați să vă alintați în continuare pisica, deoarece ea se va simți foarte stresată de zgomote și lumini, iar singurul ei reper calm va trebui să fiți chiar dumneavoastră. Este posibil ca pisica să fie agresivă cu musafirii, de aceea aveți grijă să-i asigurați o cameră liniștită, unde să aibă o litieră și apă proaspătă. Chiar și așa, nu o ignorați total. Dacă obișnuiți să vă jucați, faceți-vă puțin timp pentru asta și în asemenea momente, căci va suporta mai ușor agitația din casă și va scădea riscul să urineze peste tot, în semn de protest.Referitor la papagali, semnele stresului la aceste păsări sunt agresivitatea crescută, țipetele, smulgerea penelor proprii, dar și schimbarea programului de alimentație. Va trebui să acoperiți colivia dacă pasărea devine prea agitată, de asemenea, mutarea acesteia într-un loc liniștit o va scăpa de stresul unei camere pline de petrecăreți. Nu uitați nici de jucăriile din colivie și, în niciun caz, nu încercați noi experimente privind alimentația, chiar dacă oferta casei este bogată în această perioadă.