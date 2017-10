Pisicile Birmaneze, pretenţioase la mâncare?

Veterinarul pe recepție

Pisicile Birmaneze, pretențioase la mâncare?

„Fetița mea mă bate la cap să-i cumpăr o pisică Birmaneză, e înnebunită după ele. Copilul e destul de mic, nu e în stare s-o îngrijească, plus că am fost avertizată că la cum arată, e plină de pretenții și n-o să fac față. Citesc această rubrică pentru că iubesc animalele și m-am gândit că niște sfaturi mi-ar prinde bine înainte să fac pasul. Vă mulțumesc, Lena Nistor”.Referitor la pisicile Birmaneze, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu a ținut să precizeze că felinele din această rasă se remarcă nu doar prin inteligență, ci și prin eleganță și grație. Iar atuurile lor sunt blana aurie și… botinele albe, la care se adaugă ochii albaștri extrem de blânzi. Cât privește… bârfele că ar fi greu de întreținut din cauza pretențiilor exagerate de hrănire și îngrijire, medicul le demontează, precizând că Birmanezele nu sunt deloc pretențioase.Reguli normale. Referitor la toaletare, perierea zilnică este necesară numai în perioadele de năpârlire. În restul anului, perierea este suficientă dacă se face la un interval de patru zile. În ceea ce privește hrana, medicul o recomandă pe aceea specială pentru pisici. Iar dacă stăpânii țin morțiș să le hrănească cu pește sau carne de pasăre, ar trebui să fie fierte foarte bine sau preparate suficient pe grătar.Îi place să fie alintată. Dacă Birmaneza nu ridică pretenții de îngrijire și hrănire, în schimb, tânjește după atenție din partea stăpânilor. La rândul ei foarte tandră cu stăpânii, adoră să fie tot timpul în preajma lor, să se bucure de atenție maximă, cu alte cuvinte, îi place să fie alintată. Poate că acesta este singurul ei… cusur, căci dacă se va simți ignorată, pisica va deveni tristă, apatică și va încerca să atragă atenția stăpânilor că are nevoie de atenție cu ajutorul vocii.