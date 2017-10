Veterinarul pe recepție

Pisicile bătrâne, meniu special?

Marţi, 17 Ianuarie 2012.

„Avem în casă o pisică de ani de zile, nici nu le mai știu numărul, a îmbătrânit alături de noi, sărăcuța. Dar chiar și așa, toți o iubim la nebunie și o hrănim cu tot felul de bunătăți. Fiecare îi aduce seara câte ceva bun, iar ea ne răsfață cum știe mai bine. Un prieten s-a uitat atent la ea și ne-a spus că ar fi cazul să-i dăm mâncare mai ușoară, să n-o mai îndopăm, că are și ea o vârstă. Veterinarul este de aceeași părere?” (Melania Buciu).xxxPrietenul dumneavoastră are dreptate, stimată doamnă Buciu, căci odată cu înaintarea în vârstă, ca și la om, și la animale se observă o scădere a activităților fizice, dar și a intensității funcționale a organismului. Este natural că această situație atrage după sine și scăderea nevoilor energetice, favorizând apariția obezității. În același timp, încetinirea tranzitului intestinal al pisicii bătrâne duce la constipații și alte complicații care derivă din ea.De aceea, doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu apreciază că o anumită restricție alimentară este necesară în asemenea situații, căci numai dându-i mâncare cu măsură, pisica își va menține o greutate corespunzătoare. Așadar, dacă vă iubiți pisica așa cum spuneți, corect ar fi bine să nu o mai hrăniți ca în... tinerețe. Concret, se recomandă îmbogățirea rației cu morcovi și legume verzi, care au un rol mai slab energetic, dar un efect de diluție a produselor metabolice mult mai bun. Dacă pisica dumneavoastră este foarte grasă, medicul veterinar vă poate recomanda chiar o dietă, în funcție de greutate și de vârsta felinei.