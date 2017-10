Pisicile adoră să se cuibărească sub maşini

Veterinarul pe recepție

Pisicile adoră să se cuibărească sub mașini

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Prin curtea mea s-au pripășit două pisici. Le-am ținut în casă o singură zi, dar mi-au făcut prăpăd. Problema e că în ultimul timp le găsesc sub roțile mașinii. Era cât p’aci să le calc, și oricât m-ar deranja, chiar nu-mi doresc asta. Dar pisica e pisică, ce să-i fac și ei cușcă, precum la câini? Chiar așa de sensibile sunt la frig?” (Anda Preduțu).v v vCă temperaturile scă-zute pot avea efecte negative asupra animalelor de companie, la fel ca și asupra oamenilor, o confirmă și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Din păcate, unii stăpâni își lasă animalele în curte pentru perioade mari de timp, crezând că toate sunt adaptate traiului în aer liber, fără să știe că le pândește pericolul de a contracta boli grave.Pentru a evita astfel de situații, înainte de începerea sezonului rece, ar fi bine să vă duceți animalul de companie la un control de rutină. Medicul veterinar poate verifica dacă acesta nu are probleme medicale care l-ar putea face mai vulnerabil la frig.Referitor la pisici, acestea nu se dau înapoi de la nimic ca să le fie bine, chiar dacă asta înseamnă să se cuibărească sub mașini sau chiar sub capota acestora, lângă motorul cald, punându-și în pericol integritatea fizică și chiar viața. De aceea, înainte de a porni motorul, asigurați-vă că nu există nicio pisică ascunsă sub capotă sau mașină, sau faceți mult zgomot.