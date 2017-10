Pisica… apreciază laudele

„Cu toate că m-am străduit din răsputeri să-mi cumințesc pisica și s-o determin să nu mai zgârie tot ce-i iese în cale, sunt zile în care se încăpățânează și nu mă ascultă deloc. Nu cumva… o deranjează insistența mea de a folosi doar spațiul special amenajat pentru jocurile ei? Cum s-o stimulez ca să nu-și mai ia nasul la purtare? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Valentina Arghir, Constanța”. vvv Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C.GEO ANIMAVET S.R.L, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), atrage atenția că, în nici un caz nu se recomandă forțarea pisicii. Însă, după ce ea va începe să folosească acele obiecte, trebuie să avem grijă ca în momentul în care o observăm că zgârie unde nu are voie, s-o îndepărtăm, fie făcând un zgomot puternic, fie s-o împroșcăm cu un jet fin de apă. Atunci ea va realiza că în momentul când zgârie mobila se întâmplă ceva foarte neplăcut și își va aminti că pomișorul ei de cățărat nu-i creează astfel de probleme. Aveți grijă, ca de fiecare dată când folosește locul special amenajat, pisica să fie recompensată prin laude, dar și cu o mică gustărică. Atenție, însă, nu este suficientă doar prezența acestor obiecte în casă, esențial fiind să învățăm pisica să folosească locurile special amenajate. Pentru ca efectele să fie pe măsură, ideal ar fi să împodobim aceste locuri cu diverse jucării sau cu crochetele preferate de pisică.„Cu toate că m-am străduit din răsputeri să-mi cumințesc pisica și s-o determin să nu mai zgârie tot ce-i iese în cale, sunt zile în care se încăpățânează și nu mă ascultă deloc. Nu cumva… o deranjează insistența mea de a folosi doar spațiul special amenajat pentru jocurile ei? Cum s-o stimulez ca să nu-și mai ia nasul la purtare? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Valentina Arghir, Constanța”. vvv Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C.GEO ANIMAVET S.R.L, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), atrage atenția că, în nici un caz nu se recomandă forțarea pisicii. Însă, după ce ea va începe să folosească acele obiecte, trebuie să avem grijă ca în momentul în care o observăm că zgârie unde nu are voie, s-o îndepărtăm, fie făcând un zgomot puternic, fie s-o împroșcăm cu un jet fin de apă. Atunci ea va realiza că în momentul când zgârie mobila se întâmplă ceva foarte neplăcut și își va aminti că pomișorul ei de cățărat nu-i creează astfel de probleme. Aveți grijă, ca de fiecare dată când folosește locul special amenajat, pisica să fie recompensată prin laude, dar și cu o mică gustărică. Atenție, însă, nu este suficientă doar prezența acestor obiecte în casă, esențial fiind să învățăm pisica să folosească locurile special amenajate. Pentru ca efectele să fie pe măsură, ideal ar fi să împodobim aceste locuri cu diverse jucării sau cu crochetele preferate de pisică.