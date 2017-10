Veterinarul pe recepție

Pisica în călduri se comportă ciudat

Miercuri, 24 Iunie 2009.

„De când o am, pisica mea a intrat pentru prima oară în călduri. Am observat că se poartă ciudat și nu prea mănâncă, iar copilul e speriat și fuge de ea. Pot să aflu și eu dacă perioada asta e de vină sau trebuie s-o duc la doctor? Vă mulțumesc” – Magda Avram, din Năvodari. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/629.898; 0341/415.777), ne-a explicat că în perioada de călduri (estrală), o pisică poate să aibă devieri de la comportamentul obișnuit, constând, de exemplu, într-un apetit selectiv sau capricios, urmat de creșteri sau scăderi în greutate, manifestări comportamentale ciudate (de la dulcegării, până la accese de agresivitate aparent fără motiv). Pisicile pot avea, de asemenea, tendința de evadare în afara spațiului în care trăiesc în mod obișnuit (să plece de acasă dacă locuiți la curte și are acces afară, sau să iasă pe ușa apartamentului când găsesc momentul prielnic), agitație crescută în prezența altor animale, obișnuitele tăvăleli pe covor și tandrețuri față de piciorul proprietarului. Cu alte cuvinte, deși nu este o regulă, orice este posibil la o pisicuță în călduri.