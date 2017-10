Pietrele la rinichi, sparte prin litotriţie?

Medicul de gardă

Pietrele la rinichi, sparte prin litotriție?

„Mama mea are pietre la rinichi, trebuie să scape de ele, face niște crize groaznice din când în când. A fost la medicul de familie, care i-a recomandat să facă litotriție, chiar i-a scris pe o bucată de hârtie, că nu auzise de așa ceva. Nici eu habar n-am de operația asta, dar sper să obțin informații prin această rubrică. Aș vrea să mai aflu dacă fructele și legumele ajută la eliminarea pietrelor?”. (Cristina Olaru).v v vCe sunt, de fapt, pietrele la rinichi? Potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, când reziduurile nu se dizolvă complet în urină se formează cristale care se depun în interiorul rinichiului, căpătând apoi consistența unei pietre. Din nefericire, cu o asemenea problemă se confruntă circa un sfert dintre români. Cât privește procedura denumită litotriție, aceasta are la bază undele de șoc, fiind recomandată, într-adevăr, pentru eliminarea calculilor renali, însă numai dacă au dimensiunea sub doi centimetri. Practic, procedura se face sub anestezie și control ecografic, pe parcursul a 45 de minute, interval în care acele unde sparg calculi în fragmente mai mici (de mărimea unui fir de nisip), care, în următoarele zile, se vor elimina prin urină.Există și contraindicațiiStimată doamnă Olaru, este bine că vă interesați înainte de acest procedeu, întrucât persoanele care au anumite probleme de sănătate nu pot recurge la litotriție. Este vorba de cei diagnosticați deja cu infecție urinară acută, cu obstrucții ale căilor urinare, chisturi sau alte tumori la rinichi, malformații ale rinichilor, calculi de peste doi centimetri, boli cu risc de sângerare, probleme și antecedente cardiace, obezitate. Nici gravidele nu pot beneficia de acest procedeu de eliminare a pietrelor la rinichi. Cât privește consumul de fructe și legume, într-adevăr, persoanele în ali-mentația cărora abundă fructele și legumele au un risc mai mic de a face pietre la rinichi.