Persoane care trebuie să-şi măsoare constant colesterolul

Persoane care trebuie să-și măsoare constant colesterolul

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Părinții mei au avut probleme cu colesterolul, eu, deocamdată, am o mică depășire, nu mi s-a recomandat tratament, doar regim și să repet analiza. Când e bine să se facă analiza asta, o dată pe lună, pe trimestru sau când? Colesterolul are legătură cu vârsta?” – se întreabă Ica Maghiaru, care și-ar mai dori să afle și definiția colesterolului.Într-adevăr, pentru a avea o conduită corectă de viață, care să asigure valori normale ale colesterolului, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center consideră că este bine să se știe ce reprezintă acesta. Pentru cei care nu știu, colesterolul face parte din categoria lipidelor (grăsimilor) și este un constituent al membranei celulare, rolul său fiind acela de a asigura o funcționare biochimică normală a organismului. Medicul ne-a confirmat că probleme cu nivelul crescut al colesterolului au mulți pacienți, de regulă, bărbați. Cât privește cauzele care cresc nivelul colesterolului, acestea țin de alimentele consumate - grăsimile animale, pâinea, dulciurile, pastele făinoase - lipsa de efort fizic, fumatul, obezitatea.Când se fac analizeleFaptul că un colesterol mărit nu produce dureri, nici măcar de cap sau alt tip de disconfort, este un motiv în plus pentru realizarea constantă a analizei de sânge după vârsta de 20 de ani. Acest lucru înseamnă măsurarea nivelului colesterolului total, a LDL colesterol (colesterolul rău), a HDL colesterol (colesterolul bun), precum și cel al trigliceridelor, o dată la cinci ani.Sunt însă și persoane care trebuie să-și măsoare mai des lipidele din sânge, mai exact, cele care se știu cu niveluri de colesterol de peste 200 mg%, persoanele grase, sedentare, care mănâncă multe grăsimi și puține fructe și legume, bărbații peste 55 de ani și femeile după instalarea menopauzei. De asemenea, analiză periodică a colesterolului trebuie să-și facă și diabeticii, hipertensivii, cei cu afecțiuni cardiace, boli cerebro-vasculare sau ale arterelor periferice, care provin din familii cu risc crescut de boli cardiovasculare (părinți sau bunici cu colesterol mare sau cu boli de inimă la vârste tinere, sub 55 de ani), sau persoanele cu hipercolesterolemie familială (provenite din familii cu defect genetic de producere și eliminare a colesterolului din sânge).