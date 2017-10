Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Miercuri, 01 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„A început să mă doară destul de rău o măsea plombată. Normal, am fost la stomatolog, am făcut o radiografie, după aia măseaua a fost tratată. Problema e că și acum am aceleași dureri. Mi-am luat inima în dinți și l-am deranjat din nou pe stomatolog. Mi-a cerut ultima radiografie, fără să știe că mi-a oprit-o la cabinet atunci când eu chiar i-am cerut-o. A căutat-o, însă nu a găsit-o și m-a trimis ca să-mi fac altă radiografie. Nu mai am bani până la leafă, înghit algocalmin și m-am gândit că pot fi ajutat prin această rubrică. Vă mulțumesc mult de tot” – Ana, 41 ani. v v v Cecilia Bianu Stănică, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că, în acest caz, ar putea fi vorba despre o infecție care exista la acea măsea mai demult sau, probabil, dintele s-a supraîncălzit atunci când stomatologul l-a frezat, iar nervul a murit prin combustie. Pe de altă parte, faptul că stomatologul nu păstrează radiografiile pacienților săi este un lucru care nu-i avantajează profilul profesional. Cel mult, le-ar putea da pacienților, rugându-i să le păstreze, pentru a putea urmări, în viitor, evoluția stării de sănătate a danturii acestora.