Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Marţi, 02 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Fetița mea are un an și șapte luni și își suge degețelul. Adevărul este că și eu am lăsat-o în pace. Trebuie să vă spun că n-a vrut deloc suzetă. Aș vrea să știu dacă obiceiul ăsta se lasă cu urmări neplăcute, cum am auzit eu de la prietene. Sincer, mi se pare că are și doi dințișori cam strâmbi și nu știu din ce cauză. Vă mulțumesc și transmit întregii redacții o primăvară reușită!” –Lili Tudor, din Ovidiu. v v v Cecilia Bianu Stănică, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că dinții devin strâmbi dacă maxilarele cresc incorect. Cele mai frecvente cauze sunt lucruri simple, printre care și suptul degetului sau obiceiul de a sta cu gura deschisă. Creșterea vicioasă a maxilarelor poate fi, însă, evitată când dezvoltarea lor este condusă corect de la vârste mici. Ar fi bine să mergeți cu copilul la un consult stomatologic.