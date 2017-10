Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Luni, 22 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Poate și din cauza gerului cumplit din iarna asta, nu știu, însă copilul meu a început să facă infecție la urechi des. Am fost la doctor, normal, dar am impresia că nu i-a dat un tratament bun, altfel nu i-ar fi supurat în continuare urechea. Acestea sunt motivele pentru care am nevoie de niște recomandări. Vă mulțumesc din suflet dacă veți dori să mă ajutați!” – P. Dinu, din Mangalia. v v v Otita este o afecțiune ce poate surveni la orice vârstă, însă ea predomină la copii. Este însoțită de durere, febră, senzație de presiune la nivelul urechii și scăderea auzului - ne-a spus medicul primar Emilian Banu. De reținut că la nivelul urechii se produce mai întâi o hiperemie a membranei timpanului, după care urmează acumularea în urechea medie a unui exudat seros, care treptat poate deveni purulent. În cazul infecțiilor necomplicate (dacă timpanul nu este perforat se produce vindecarea) lichidul devine seros și, în final, se resoarbe. Având în vedere situația pe care ne-ați relatat-o, mergeți cu copilul la un specialist, singurul care se poate pronunța atât asupra diagnosticului, cât și a formulei de tratament.