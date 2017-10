Pentru o vacanţă reuşită dacă plecaţi cu bebeluşul (I)

Pentru o vacanță reușită dacă plecați cu bebelușul (I)

l Pentru a evita orice neplăcere, procurați-vă din timp biletele la hotel și asigurați-vă că agenția turistică la care ați apelat este de încredere l Dacă optați pentru o gazdă, ar fi de preferat ca aceasta să fie o cunoștință mai veche și de încredere. l Dacă sunteți genul romantic și doriți să vă petreceți concediul în camping, trebuie să faceți în așa fel încât să vă asigurați strictul de confort: un cort în care nu va ploua, saltele în stare bună sau paturi pliante. Evident, din bagaje nu trebuie să lipsească cerealele sau biscuiții preferați ai celui mic, laptele praf în cantități suficiente etc. l Dacă bebelușul folosește suzeta, luați una identică de rezervă. l Un biberon în plus este, de asemenea, necesar, precum și o soluție de sterilizare pentru biberoane, tetine etc.