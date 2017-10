Pentru ce fapte poate ajunge un angajator la închisoare

„Am un frate care a câștigat procesul cu firma care l-a dat afară pe nedrept și, cu toate astea, nu e primit înapoi la muncă. Am auzit că patronul poate să facă închisoare dacă se încăpățânează să-l țină în continuare pe dreapta. Am apelat la redacția Cuget Liber în speranța unor lămuriri. Vă mulțumesc anticipat!” (Victoria Lețu). Informațiile care v-au ajuns la ureche au legătură cu actuala legislație a muncii, însă după cum ne-a explicat expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu, răspunderea penală a angajatorului poate interveni în anumite condiții și pentru un șir mai lung de fapte. Referitor la subiectul care vă interesează pe dumneavoastră, angajatorii care nu execută hotărârile judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat sunt pasibili de închisoare de la șase luni la un an. Atenție, însă, în astfel de situații este nevoie de o plângere a persoanei vătămate, în lipsa căreia, acțiunea penală nu se pune în mișcare, chiar dacă angajatorul a săvârșit o infracțiune.De asemenea, și pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind plata salariilor, în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată, angajatorul este pasibil de închisoare, de data asta între trei și șase luni. Și în cazul acestei infracțiuni, acțiunea penală se pune în mișcare doar la plângerea salariatului nemulțumit. Iar lista faptelor care atrag condamnarea angajatorului nu se oprește aici.