Pensionarul şi bancomatul - baba şi mitraliera

Puncte de vedere

Pensionarul și bancomatul - baba și mitraliera

„Trebuie să ne gândim la o Românie dezvoltată, parte a UE, și să nu vedem costurile marginale și să nu ne căinăm pentru faptul că trebuie să ne confruntăm cu realitățile lumii de azi“. Vosganian a anunțat și că a dispus un „audit sever” la Poșta Română, „pentru că nu se poate ca, odată cu majorarea cu 70 la sută a pensiilor, și comisioanele de distribuire a acestora să crească tot cu 70 la sută”. Unii pensionari sunt de părere că „emanciparea mentalităților“ acestei categorii sociale este mai dificilă, nu pentru că ei nu și-ar dori un sistem modern de plată a pensiilor, ci din cauza neputinței lor fizice și chiar psihice, datorată vârstei și stării lor precare de sănătate. l „Eu, în principiu, sunt de acord cu domnul ministru Vosganian și cred că este momentul să se modernizeze serviciile publice oferite de Poșta Română. Întrebarea mea este, însă, una simplă: Dacă eu, un pensionar de 71 de ani, bolnav de artroză, abia ajung la ușă, ca să-mi primesc pensia, cum mă voi putea deplasa până la un bancomat? Vreau să vă spun că locuiesc la cartier, în Coiciu, singur, nu am copii și nici n-am văzut un bancomat în viața mea. Vreau să-i mulțumesc, pe această cale, poștașului nostru care, cu multă răbdare și în-țelegere mă așteaptă minute în șir ca să-i deschid ușa! Eu cam atât am avut de spus și cred că s-a înțeles unde bat!“ (Aurel Mirea, 68 ani) l „Eu aș zice că pensionarii au fost destulă vreme cobaii politicienilor. Sigur că ar fi euro-pean și civilizat să-ți iei cardul și să scoți bani din bancă atunci când ai nevoie. Dar se uită ceva esențial: 90 la sută dintre pensionarii români au sănătatea-n pioneze. Eu, de exemplu, stau foarte prost cu vederea și nici ochelarii nu mă mai ajută. Chiar dacă mă țin picioarele (deocamdată!) și m-aș putea deplasa la un bancomat apropiat, n-aș vedea să fac ce trebuie acolo. Liberalii ne-au promis o schimbare în bine a vieții, iar acum, că s-au văzut cu sacii-n căruță, vor să ne ia și facilitățile pe care le mai avem? Probabil că această măsură se va putea aplica unei alte generații de pensionari, care va sta mai bine cu sănătatea decât noi“. (Sergiu Pană, 74 ani) l „Unde dai și unde crapă! Noi așteptam pensii mai mari, iar acum se vine cu minunea asta de card bancar, ca să plătim comisioane și la bănci. Domnul ministru al finanțelor ar trebui să vină o dată la mine acasă în ziua în care-mi vine pensia, ca să vadă cum îmi repartizez eu fiecare leuț. Nu cred că-și poate închipui că există oameni pentru care și un leu conează enorm! Să ne lase-n pace odată cu modernismele astea, că ne-am săturat și nu mai știm ce să credem. Toată ziua, pensionarii-n sus, pensionarii-n jos!“. (C. Ibraim, 76 ani) l „Eu cred că prin această metodă, bună aș zice, se va da liber infractorilor. 