Puncte de vedere

Pensionarii refuză să fie cobaii politicienilor

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 90/2007, contribuția de sănătate va fi plătită, de la 1 ianuarie 2009, și de persoanele cu pensii mai mici de 1.000 lei, în loc să fie suportate de bugetul de stat, așa cum s-a întâmplat începând din 2005, când pensiile au fost incluse în baza de impunere. În prezent, contribuția de sănătate de 6,5% este plătită numai de persoanele care au pensii mai mari de 900 lei, în timp ce contribuția celor care au pensii sub acest nivel este suportată din bugetul de stat, prin transferarea sumelor aferente către fondul de sănătate. Guvernul a anunțat că intenționează să reducă cu 6%, de anul viitor, cuantumul cumulat al contribuțiilor (pensii, sănătate, șomaj). Pensiile au fost incluse în baza de impunere pentru contribuția de sănătate în 2005, prin legile de reformă în domeniul sănătății. La momentul respectiv, guvernul a decis ca persoanele cu pensiile mai mici de 900 lei să nu achite contribuția și să acopere din bugetul de stat sumele care revin din aceste surse fondului de sănătate . l Gilda Granulea, 59 ani: „Ne-au înnebunit cu toate ordonanțele și modificările lor! Este chiar culmea cum aleșii noștri fac și desfac și tot de pensionari n-au loc. Abia acum îmi dau seama câtă dreptate avea președintele României, domnul Traian Băsescu, atunci când atrăgea atenția că nu sunt bani la buget pentru mărirea pensiilor. Mi se pare inuman să pretinzi contribuția de sănătate, în general, de la pensionari, indiferent de cuantumul pensiei, că doar au plătit toată viața așa ceva, darămite de la cei cu pensii umilitoare! Așa vor ei să colecteze bani mai mulți la buget, ca să acopere mărirea pensiilor? Rău am mai ajuns!” l Sanda Suciu, 61 ani: „Oare, pentru rezolvarea necazurilor pensionarilor și a problemei pensiilor din România nu pot fi atrase fonduri europene, prin programe pe termen lung? Nu de alta, dar politicienii noștri se trezesc în fiecare dimineață cu câte o idee năstrușnică și mă gândesc unde-o să se ajungă, până la urmă. După alegerile viitoare, cine știe ce altă schimbare de macaz ne așteaptă? Între timp, prețurile produselor alimentare, cu pâinea în frunte, au explodat. Vrem ca UE să ne ajute să avem o bătrânețe decentă, că noi nu mai putem acum să găsim soluții pe cont propriu “. l C. Comănescu, 56 ani: „Am plătit ani de zile contribuția de sănătate și nu mi se pare normal s-o plătesc și din pensie. Cum adică, atâția pensionari s-au folosit de banii munciți de mine, iar când îmi vine și mie rândul să beneficiez de banii altora, vin politicienii și spun nu! Îmi pare rău, dar cred că legiuitorii noștri trebuie să înțeleagă că pensionarii nu vor accepta să fie la nesfârșit cobaii lor. Stau și mă gândesc ce se va alege, până la urmă, și din pensia asta privată obligatorie dacă cine știe ce guvern vine la conducere! Haos total, ce să mai zic. Doar presa ne poate ajuta, să urle din când în când în numele nostru”. vvv Toți cei care și-au exprimat astăzi opiniile atrag atenția politicienilor să nu uite că de votul lor depinde „să nu revină la anonimatul din care s-au ridicat“, dar și să renunțe la genul „de măsuri care ucid”.Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 90/2007, contribuția de sănătate va fi plătită, de la 1 ianuarie 2009, și de persoanele cu pensii mai mici de 1.000 lei, în loc să fie suportate de bugetul de stat, așa cum s-a întâmplat începând din 2005, când pensiile au fost incluse în baza de impunere. În prezent, contribuția de sănătate de 6,5% este plătită numai de persoanele care au pensii mai mari de 900 lei, în timp ce contribuția celor care au pensii sub acest nivel este suportată din bugetul de stat, prin transferarea sumelor aferente către fondul de sănătate. Guvernul a anunțat că intenționează să reducă cu 6%, de anul viitor, cuantumul cumulat al contribuțiilor (pensii, sănătate, șomaj). Pensiile au fost incluse în baza de impunere pentru contribuția de sănătate în 2005, prin legile de reformă în domeniul sănătății. La momentul respectiv, guvernul a decis ca persoanele cu pensiile mai mici de 900 lei să nu achite contribuția și să acopere din bugetul de stat sumele care revin din aceste surse fondului de sănătate . l Gilda Granulea, 59 ani: „Ne-au înnebunit cu toate ordonanțele și modificările lor! Este chiar culmea cum aleșii noștri fac și desfac și tot de pensionari n-au loc. Abia acum îmi dau seama câtă dreptate avea președintele României, domnul Traian Băsescu, atunci când atrăgea atenția că nu sunt bani la buget pentru mărirea pensiilor. Mi se pare inuman să pretinzi contribuția de sănătate, în general, de la pensionari, indiferent de cuantumul pensiei, că doar au plătit toată viața așa ceva, darămite de la cei cu pensii umilitoare! Așa vor ei să colecteze bani mai mulți la buget, ca să acopere mărirea pensiilor? Rău am mai ajuns!” l Sanda Suciu, 61 ani: „Oare, pentru rezolvarea necazurilor pensionarilor și a problemei pensiilor din România nu pot fi atrase fonduri europene, prin programe pe termen lung? Nu de alta, dar politicienii noștri se trezesc în fiecare dimineață cu câte o idee năstrușnică și mă gândesc unde-o să se ajungă, până la urmă. După alegerile viitoare, cine știe ce altă schimbare de macaz ne așteaptă? Între timp, prețurile produselor alimentare, cu pâinea în frunte, au explodat. Vrem ca UE să ne ajute să avem o bătrânețe decentă, că noi nu mai putem acum să găsim soluții pe cont propriu “. l C. Comănescu, 56 ani: „Am plătit ani de zile contribuția de sănătate și nu mi se pare normal s-o plătesc și din pensie. Cum adică, atâția pensionari s-au folosit de banii munciți de mine, iar când îmi vine și mie rândul să beneficiez de banii altora, vin politicienii și spun nu! Îmi pare rău, dar cred că legiuitorii noștri trebuie să înțeleagă că pensionarii nu vor accepta să fie la nesfârșit cobaii lor. Stau și mă gândesc ce se va alege, până la urmă, și din pensia asta privată obligatorie dacă cine știe ce guvern vine la conducere! Haos total, ce să mai zic. Doar presa ne poate ajuta, să urle din când în când în numele nostru”. vvv Toți cei care și-au exprimat astăzi opiniile atrag atenția politicienilor să nu uite că de votul lor depinde „să nu revină la anonimatul din care s-au ridicat“, dar și să renunțe la genul „de măsuri care ucid”.