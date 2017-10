Pensionarea pentru limită de vârstă, „la foc automat“?

„Îmi aduc aminte că acum trei ani, sora mea, cu toate că putea să iasă la pensie de vârstă, a continuat bine mersi să mai lucreze vreo doi ani, abia după aia și-a făcut dosar. Eu m-am trezit dintr-o dată pensionară „la foc automat”, cei de la Personal m-au anunțat că din data de 24 octombrie am ieșit automat la pensie, nu mai am dreptul să muncesc nici măcar o zi în plus. Eu aș fi vrut să mai lucrez că am nevoie de bani!” (Z. Datcu).v v vPensionarea… la foc automat, cum o numiți dumneavoastră, doamnă Datcu, este, de fapt, pensionare prin efectul legii. Mai exact, potrivit noii Legi a pensiilor, contractul individual de muncă încetează de drept exact la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Normal, ar trebui ca la începutul anului, un salariat din cadrul serviciului de Resurse Umane să facă o situație cu persoanele care au dreptul să se pensioneze pe parcursul anului respectiv, apoi să le anunțe pe fiecare în parte, pentru că nu toată lumea este cu ochii pe legislație.Pe de altă parte, pentru a nu fi luați prin surprindere, ar fi bine ca la apropierea vârstei de pensionare, fiecare să se intereseze, tot la Serviciul de Resurse Umane sau din alte surse autorizate, asupra datei exacte a pensionării. Totul, din cauză că pensionarea intervine automat, chiar dacă nici angajatorul, nici angajatul nu fac niciun demers către Casa de Pensii la data când aceasta devine validă.Cât privește posibilitatea de a munci în continuare, dacă angajatorul este de acord, legea îi permite să vă facă un nou contract.