Pensionarea anticipată, prea drastică? Penalizarea, „o discriminare“?

pensie anticipata

sunt de acord cu george pt. ca stagiul militar era obligatoriu pe vremea comunistilor si consider ca trebuie sa se adauge la vechimea in munca in cazul pensiei anticipate. daca nu era obligatoriu timpul pierdut in armata intregea vechimea in munca. mai ales ca am fost recrutat la marina - 2 ani pierduti in detrimentul vechimii in munca normal ca fara contributie cum precizeaza legea Boc facuta cu picioarele nu cu mintea. probabil el nu a facut armata si nici nu-l intereseaza de ceilalti. guvernantii de astazi trebuie sa faca ceva. am 40 de ani de munca + 2 stagiul militar - m-am saturat.