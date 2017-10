Puncte de vedere

Pensiile private - în colimatorul românilor

Fiecare salariat cu vârsta de până în 35 de ani va trebui să opteze pentru unul dintre cele 19 fonduri de pensii existente pe piață. Administratorii de pensii private autorizati se luptă să obțină o felie cât mai mare dintr-o piață estimată la peste 3 milioane de participanți. Ceea ce au de făcut românii, timp de patru luni, este alegerea unui admi-nistrator de încredere, care să le gestioneze banii. O persoană nu poate fi participant, simultan, la mai multe fonduri de pensii administrate privat și nu se poate retrage din sistem. Un subiect fierbinte, „la ordinea zilei“, întors pe toate fețele și de cititorii noștri. l Valentin Dinu, 27 ani: „Părinții mei au avut mulți bani depuși la FNI. De când tot aud vorbindu-se despre pilonul II de pensii, nu fac altceva decât să dezgroape morții fostului FNI, atrăgându-mi atenția că, dacă tot e obligatorie treaba asta cu pensile private, să mă informez bine înainte de a opta pentru o bancă sau alta. Eu nu am temeri ca ale părinților mei, sunt prea tânăr ca să văd totul în negru, dar nici nu mă pot arunca precum înecatul în chestia asta, în care lupta a început deja pe multe fronturi. Numai ieri, eu și colegii mei am fost contactați de câțiva agenți de marketing care încercau să ne convingă cât de mult se vor înmulți banii noștri dacă vom opta pentru companiile susținute de ei. Așa o fi, însă deocamdată, noi, cetățenii cu drept de pensie privată avem nevoie de o largă și corectă mediatizare a acestui subiect, lucru pe care-l așteptăm și de la ziarul dumneavoastră”. l Magda Ion, 52 ani: „Aproape zilnic mă rog lui Dumnezeu să pot munci până la pensionarea pentru limită de vârstă. Mă tot gândesc și sper ca până atunci să se mai schimbe ceva și cu pensiile de stat, să nu mai fie așa de ridicol de mici. De ani de zile se tot vorbește despre situația catastrofală a pensionarilor din România, la care au contribuit, după umila mea părere, deciziile politicienilor noștri. Păi, dacă se știa cât de bine funcționează sistemul privat de pensii în Chile, de ce nu au făcut ceva în acest sens și ai noștri? Vă răspund tot eu: pentru că românul, după ce a pierdut bani grei pe la Caritas, pe la bănci și tot felul de fonduri de investiții, care au falimentat înainte de a se deschide bine, iar banii au ajuns în buzunarele unor hrăpăreți sus-puși, suflă și-n iaurt. Cred că nu le va fi ușor acum să convingă oamenii să-și doneze banii unora sau altora, când există atâtea precedente nefericite! Chiar și așa, mie îmi pare rău că nu mai am timp să acumulez la o pensie privată, dar mă bucur că măcar tinerii au posibilitatea să viseze la o bătrânețe normală“. l C. Luca, 42 ani: „Se spune că sistemul ăsta de pensii private e împrumutat de la străini. Mi se pare normal, din moment ce oricum străinii controlează totul în țara asta, iar bietul român trebuie să muncească și să cotizeze la ei pe asigurări, pe rate sau pensii private, nemaiputând să pună mai nimic deoparte. 