Pensie de urmaş, dar nu pentru oricine

Pensie de urmaș, dar nu pentru oricine

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Este posibil ca după nouă ani de căsnicie, mama mea să nu aibă dreptul la pensie de urmaș? Ce legătură are vârsta ei dacă unicul ei întreținător a murit, iar ea și copiii n-au din ce trăi? De ce alte femei au dreptul și ea nu?" (Alina Bulgaru).v v vLegislația acordă pensie de urmaș atât copiilor, cât și soțului supraviețuitor, însă în anumite condiții. Potrivit expertului în științe juridice, Alexandru Moraru, referitor strict la soțul supraviețuitor, el are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, însă la împlinirea vârstei standard de pensionare și numai dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. De asemenea, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie, ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.Important: Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la șapte ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de șapte ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.