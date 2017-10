Penalizarea suplimentară a locatarilor restanţieri, o soluţie legală?

Penalizarea suplimentară a locatarilor restanțieri, o soluție legală?

În ideea descurajării locatarilor care și-au făcut un obicei de a nu-și plăti la timp întreținerea, bunii platnici consideră că se impun măsuri coercitive, cum ar fi mărirea procentului de penalizare.Auzim, din ce în ce mai des, de asociații de proprietari somate cu debranșarea de la utilități din cauza neachitării facturilor primite de la furnizori. Dacă, de regulă, oamenii au înțelegere când este vorba de familii cu adevărat nevoiașe, nu aceeași părere o au despre locatarii care ei înșiși clamează că nu sunt dispuși să facă, din plata întreținerii, o prioritate: „Zău că te apucă toți dracii din lumea asta! Am o vecină, de când o știu a avut mare tupeu. Rar plătește ea întreținerea la timp. Am avut o ședință, s-a luat președintele de ea că dacă nu-și achită restanțele – are 2.800 de lei, o execută silit. În loc să se rușineze, ne-a spus, privindu-ne în ochi, că nu renunță ea la alte cheltuieli pentru întreținere, că întreținerea poate să mai aștepte, doar lista cu restanțieri e lungă și, în plus, plătește penalizări, nu vede care e problema. Și nu e singura care face așa, o altă familie și-a făcut concediul în Italia, dar are o restanță de 4.200 de lei. Pe loc am propus să aprobăm în adunarea generală ca măcar pentru oameni de genul ăsta să aprobăm o penalizare mai mare. Dacă ar fi după mine, să fie de 10 ori mai mare, poate așa se învață minte și nu ne mai sfidează. Însă, președintele, care stă ușă în ușă cu ea, ne-a zis că nu e legal. Dar tot el ne spune că adunarea generală poate să ia hotărârile!” – ni s-a plâns o cititoare, care ne-a rugat să-i asigurăm anonimatul: „Știu de ce e în stare, am mai avut discuții cu ea!”Propunere în conflict cu legeaÎnsuși legiuitorul s-a gândit la acest fenomen, atâta vreme cât aproape că nu există asociație în care să nu existe restanțieri. Astfel, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, pentru întârzierea la plată a oricărei sume datorate asociației, comitetul executiv are dreptul să hotărască penalizarea cu 0,2 % (sau cât a aprobat adunarea generală!) pe suma neachitată mai mult de 30 de zile de la termenul de plată. Asta înseamnă că locatarii, în adunarea generală, au dreptul să stabilească propriul sistem de penalizare, însă legea nu le permite ca acesta să fie mai mare de 0,2 %.De ce se impune penalizareaPrecizăm că asociațiile de proprietari se confruntă cu două tipuri de penalizări: primul, din partea furnizorilor de utilități, care se repartizează restanțierilor proporțional cu valoarea restanței la plata cotelor de întreținere. Și mai există o categorie de penalizări impuse de asociația de proprietari potrivit propriului sistem adoptat de adunarea generală, cu respectarea procentului legal. În acest context, ca o cunoscătoare a acestor probleme, de care se ocupă de ani buni, Marina Ionescu a dorit să facă următoarele precizări: „Ca președintă de asociație, am considerat că este de datoria mea să le spun oamenilor că banii ăștia din penalități nu-i bagă președintele sau comitetul executiv în buzunar. Până la urmă, sunt venituri ale asociației, se contabilizează într-un fond special folosit numai pentru plata unor eventuale penalități calculate de furnizori sau pentru reparații sau îmbunătățiri de interes comun. Însă, chiar dacă ne pândesc debranșările și unii dintre noi își doresc măsuri mai dure, trebuie să respectăm legea”.