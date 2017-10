„Pe minciuni, oricine poate câştiga un proces!“

Semnale

„Pe minciuni, oricine poate câștiga un proces!“

După doi ani și șapte lunide la un proces demuncă a intrat în pose-sia unor documente care dovedesc că firma s-a folosit de acte false, din cauza cărora reclamantul a pierdut bătălia în instanță.În astfel de situații, calea de atac este o cerere de revizuire a hotărârii pronunțate.„Am nevoie urgent de un sfat și m-am gândit la dumneavoastră. Sunt abonat și mă bucur că ajutați cititorii. După ce m-am fript o dată, aproape că nu mai am încredere nici în avocat. E vorba despre un proces de litigiu în muncă pe care l-am avut cu firma de construcții și amenajări interioare la care am lucrat. Am avut conflict cu un client care a dat firma în judecată, a cerut daune mari pentru o lucrare mare care nu a fost de calitate, însă nu din vina mea. Avocatul firmei, uns cu toate alifiile, a știut să aducă, zicea el, probe, eu le-am zis minciuni, cu care m-a înfrânt în proces. A trebuit să plătesc daune de 8.600 lei, pentru mine, bani mulți. N-am avut liniște și, până la urmă, am făcut rost de acte ca să dovedesc în clar falsul avocatului. Acum nu știu dacă mai pot să fac ceva cu aceste acte? Pot să deschid proces contra avocatului sau a firmei sau mă declar învins pe viață? Procesul a fost pe numele firmei. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul dat! M. Morar, 38 ani”.Lupta nu e încă pierdută...Dacă lucrurile stau așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, stimate domnule Morar, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, legea (mai exact Codul de procedură civilă, respectiv art. 322 pct. 4) vă permite să intro-duceți în instanță o cerere de revizuire a hotărârii pronunțate, pe motiv că s-a dat în temeiul unui înscris declarat ulterior fals.Termenul în care se poate de-clara calea de atac este de o lună de la data la care dumneavoastră ați luat cunoștință de hotărârea care a declarat fals înscrisul sau de la data la care ați luat cunoștință de împrejurările pentru care constatarea infracțiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, cu mențiunea, atenție, nu mai târziu de trei ani de la data producerii acestora.Așadar, dacă vă încadrați în termenele precizate anterior și dacă falsul nu mai poate fi stabilit în cadru procesual penal, instanța sesizată cu cererea de revizuire va stabili dacă înscrisul are sau nu conținut real, precum și motivele pentru care nu s-a aflat de alterarea adevărului prin înscris până la introducerea cererii de revizuire.