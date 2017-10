Pe drum de ţară prin Constanţa anului 2010!

VOX POPULI

Dacă locuiești sau te afli în zona Km 5 și nu ești… motorizat, pentru a-ți face cumpărăturile la hipermarket-urile din partea de sud a orașului ești obligat s-o iei prin bălării, căci pentru partea carosabilă, la traficul infernal de aici, au exclusivitate pietonii teribiliști. Nu este pentru prima dată când cititoarea noastră, A. Oprea (38 ani) ne semnalează părți mai întunecate ale Constanței. Câteva prietene au întrebat-o, după fiecare… apariție în Cuget liber, dacă o să aibă vreodată motive să vorbească și de bine despre orașul în care s-a născut? A surprins-o întrebarea lor, în aceeași măsură în care și pe „interogatoare” le-a surprins răspunsul primit: „Ar trebui să fiți mândre că aveți o prietenă ca mine, care ia atitudine împotriva celor care ne fac orașul de rușine! Asta le-am zis și le-am pus pe gânduri. Cu toate astea, au recunoscut că nu sunt în stare să facă reclamații, că ele n-o să facă niciodată rău nimănui în felul ăsta. După ce le-am ținut o prelegere, au înțeles că dacă tac, abia atunci fac rău întregii comunități. Eu cred că dacă românii, în general, o să fie mai curajoși (nu tupeiști sau obraznici!) și autoritățile o să-i trateze cu respectul cuvenit. Dar să vă spun care e baiul meu de astăzi”. Locuiește în Km 5 și ori de câte ori merge să-și facă cumpărăturile la hipermaket-urile moderne din zonă – Metro 2, Real, Praktiker (și face des acest… sport), o apucă groaza din cauză că nu există trotuare care să-i permită o deplasare civilizată și lipsită de pericole: „Ca să mergi pe carosabil, la circulația nebunească din zonă, trebuie să fii teribilist. Recunosc, eu sunt mai teribilistă, am mers de multe ori și pe carosabil, dar nu mai suportam înjurăturile șoferilor (corecte!), așa că prefer s-o iau prin păpuriș. Dar mi se pare o crasă lipsă de respect a primăriei față de contribua-bilii acestui oraș să-i lase la discreția unor alei de țară sau a înjurăturilor șoferilor din simplul motiv că nu se face o cale normală de acces, un trotuar! Eu am mai făcut propunerea asta în direct și la TV Neptun, mi s-a spus că se rezolvă, și toată lumea vede cum s-a rezolvat! Oare după ce câștigă alegerile, de ce îi doare în cot de noi? Intrigată, chiar am compus un cântec: «Cu neamu’ prin păpuriș, la cumpărături și înjurături!», cu care vreau să-mi încerc norocul la vreun festival!”. Respect, încotro te îndrepți? P. Luci (41 ani), s-a născut și a crescut în Constanța, oraș în care a urmat și facultatea. De-a lungul vieții a avut ocazia să muncească în străinătate, pe bani mai mulți, chiar a avut posibilitatea să emigreze la începutul anului 1989, dar nu a făcut-o. Cu excepția unei perioade de opt luni de zile, cât a locuit și a muncit în Spania, nu a stat departe de Constanța decât în perioada concediilor: „Sunt un romantic, toți mă știu îndrăgostit de orașul meu. Iubesc mult Constanța, dar asta nu mă împiedică să-i văd părțile urâte. Din păcate, mai ales în ultimii ani, am ajuns să văd mult negru în fața ochilor! L-am votat mereu pe Mazăre și din cauză că n-am avut o alternativă mai bună! Este motivul pentru care și eu, alături de pensionarii Constanței, sunt la fel de vinovat de țigăneala actuală din oraș”. Ca unul care știe suficiente lucruri despre țările civilizate, cititorul nostru este convins că orașul de la malul mării a rămas în urma Europei cu ani buni din toate punctele de vedere: „Nu vreau să vorbesc astăzi neapărat despre calitatea infrastructurii celui de-al doilea oraș al țării, ci despre puterea constănțenilor, implicit a mea, să fiu bine înțeles, de a înghiți gogoșile politicienilor. Cu burta plină de ele, am ajuns s-o luăm pe coclauri ca să ajungem la ditamai Metro 2 Constanța, la Real sau la Praktiker! E așa de greu pentru o primărie atât de mare să facă un amărât de trotuar, ca să circulăm și noi ca lumea, fără să ne tocăm nervii? Sperăm că nu vorbim la pereți, măcar de data asta!”. La fel de supărat că nu există o cale pietruită care să permită accesul în condiții civilizate spre această zonă de mare interes comercial este și un alt cititor, Baicu, dar și Cerasela Ion, o mare iubitoare a dansului și muzicii braziliene, care îl roagă pe domnul primar „să lase dansurile braziliene pentru brazilieni, iar dumnealui să se ocupe de problemele constănțenilor care l-au ales!”. v v v Care credeți că ar fi motivele ce i-au împiedicat pe edilii locali să asigure accesul civilizat și în condiții de siguranță al locuitorilor din KM 5 către o zonă cu un vad comercial recunoscut?