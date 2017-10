Medicul de gardă

Pe copil îl doare spatele. Ce-i de făcut

„Soacra mea se plânge toată ziua, ba că o doare spatele, ba că o doare capul și tot așa… Am o fetiță de șase ani, care și ea a început să se plângă că o doare spatele. Copiii le au cu imitatul, dar după cum spune ea, pare s-o doară, plus că stă cam cocoșată. Poate, un copil, la vârsta asta, să aibă probleme de felul ăsta? “ – întreabă o cititoare.v v vDr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, a ținut să precizeze că, și la această vârstă fragedă, este posibil ca la un copil să înceapă necazurile cu coloana vertebrală. Sunt destule situații când astfel de probleme apar când copilul începe să meargă la școală, și asta din cauza poziției deficitare pe care o are în bancă sau acasă, când își face lecțiile. Iar problemele nu sunt deloc simple, copiii mici riscând să facă cifoză (se manifestă prin curbarea excesivă a coloanei în regiunea toracică și favori-zează formarea așa-zisei cocoașe), dar și scolioză (o modificare a curburilor fiziologice, îndeosebi în regiunea lombară, luând forma literei „C”, urmată câteodată și de o modificare apărută în zona următoare, de data asta sub forma literei „S”). Însă, lucrurile pot deveni și mai complicate, când apare cifoscolioza, care este o dublă deviație a coloanei vertebrale.Vigilența părinților. Pe de altă parte, este adevărat că toți copiii adoră să-i imite pe cei mari. Însă, când fac aluzii la sănătatea lor și insistă asupra unui aspect, părinții trebuie să fie extrem de vigilenți și să ceară părerea unui medic, pentru a se convinge dacă e vorba de ceva serios sau o simplă joacă.