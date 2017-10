Pe cine pot fila detectivii particulari? Cât costă o oră de pândă?

În lunga listă a serviciilor pe care le pot presta detectivii particulari este inclusă și verificarea pre-maritală a viitorului partener de viață (seriozitatea, sinceritatea, viciile, pasiunile, relații anterioare, probleme de sănătate ascunse etc.).Dacă toate firmele de profil contactate au confirmat că orice suspiciune se poate verifica de echipele de investigatori particulari, când vine vorba de tarife, lucrurile sunt un pic diferite. Există firme la care prețul filajului pornește de la 15 euro pe oră, pe când altele lucrează pe calupuri de minimum 5 ore, costurile fiind de 450 lei, sau pe calupuri de minimum 8 ore, pentru 15 euro ora. Însă, prețul investigației poate să crească proporțional cu dificultatea și complexitatea operațiunilor ce trebuie efectuate, în funcție de aparatura necesară pentru aflarea adevărului, de numărul de investigatori etc. Pe de altă parte, deși este de notorietate faptul că majoritatea clienților sunt oameni cu portofele grase ori vedete, sunt situații când și persoane cu venituri modeste ar face sacrificii financiare pentru a afla adevăruri bine ascunse.Într-o asemenea situație se află și o cititoare a ziarului nostru: „Povestea mea de familie e foarte complicată… Sunt o mamă disperată. Fiica mea a divorțat acum cinci ani, are doi copii și, de ceva timp, s-a încurcat cu un bărbat, fost sportiv, despre care circulă zvonuri că ar fi homosexual. L-am urmărit mai atentă și am văzut că e foarte apropiat de nepoțel, în vârstă de 6 ani. La nepoțică, o frumusețe de aproape 11 ani, abia se uită. Când i-am spus fetei, mi-a reproșat că vreau să-i stric din nou relația, ea mă consideră vinovată și de divorț. I s-au aprins călcâiele după el și nu acceptă nicio observație. O prietenă mi-a recomandat să angajez un detectiv, să-i scormonească trecutul, poate aflăm lucruri.... Eu știu că detectivii te urmăresc ce faci în prezent. Am nevoie de ajutor, băiețelul deja refuză să stea cu el, o fi suportat el ceva, dar se vede că îi este frică să spună. Referitor la preț, aș putea face niște sacrificii, dar nu dorm pe saltea de bani. Cum se plătesc detectivii, au prețuri fixe? Cererea se face la Poliție? Citesc «Cuget Liber» și sper să fiu ajutată. Vă mulțumesc!”.Investigații nebănuiteÎn Constanța, există firme autorizate de detectivi particulari care pot fi angajate, în baza unui contract, pentru o serie întreagă de servicii, inclusiv cele la care face referirire cititoarea noastră. Iată câteva dintre investigațiile posibile: edificarea privind moralitatea sau viciile parte-nerului de cuplu sau a viitorului partener; investigații privind posibila infidelitate a partenerului; verificarea premaritală (seriozitatea, sinceritatea, viciile, pasiunile, relațiile anterioare etc.) ale viitorului partener de viață; identificarea copiilor din afara căsătoriei; identificarea și depistarea activității și comportamentului copiilor (comportamentul în public, în cadrul instituțiilor de învățământ pe care le frecventează, consumul de alcool sau stupefiante, viciile, anturajul); verificarea copiilor dați în îngrijire unuia dintre părinți (localizare, condițiile în care cresc și se dezvoltă); localizarea minorilor ascunși de unul dintre părinți în timpul desfă-șurării procesului de divorț; identificarea și localizarea neamurilor sau a persoanelor dispărute de la domiciliu; investigații privind apartenența unei persoane la arborele genealogic al familiei și lista poate continua. Pe de altă parte, clienții, persoane fizice sau juridice, pot solicita și investigații de natură economică etc.ProcedurăFirmele autorizate lucrează pe bază de contract și garantează confidențialitatea investigațiilor. Ca pro-cedură de lucru, înainte de semna-rea contractului, reprezentantul firmei de detectivi are o întâlnire față în față cu clientul, garantând pentru confidențialitatea celor discutate. Așadar, cererea nu se depune la Poliție. Însă, pentru a nu fi puși în situația să colaborați cu firme-fantomă contactate de pe diverse site-uri, dacă ați luat în considerare serviciile unui detectiv particular, oamenii legii recomandă să angajați o firmă profesionistă, care se prezintă cu toate datele de identificare. Iar în situația în care aveți suspiciuni, pentru siguranța și liniștea dumneavoastră, nu ezitați să depuneți o sesizare la Poliție.