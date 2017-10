Pe ce se duc dobânzile asociaţiilor de proprietari?

Pe ce se duc dobânzile asociațiilor de proprietari?

"Nu vreau să mă plâng de facturile mari cu întreținerea, m-am mutat de doi ani la bloc și vreau să vă spun că și la casă plăteam destul. Sunt corect, am achitat fără comentarii pentru fondul de rulment de câte ori mi-au cerut. Am întrebat la asociație unde se țin banii și mi s-a spus că, normal, la bancă, să aducă și dobânzi. Problema e că nu se vrea ca acești bani să se ducă pe facturile de întreținere, să ne fie și nouă mai ușor. Măcar o dată la trei luni dacă ne dau ceva și tot ar fi bine. Vreau să vă spun că aproape toți vrem ca acești bani să ne fie de ajutor la plata facturilor lunare, astea ne ard cel mai tare la buzunare!" (Luiza Văduva).Este adevărat că într-o asociație, proprietarii sunt suverani, ei decid asupra modului de rezolvare a problemelor cu care se confruntă într-un moment sau altul. Dar chiar și așa, hotărârile pe care le iau potrivit propriilor interese trebuie să respecte legislația în vigoare privind funcționarea și administrarea asociațiilor de proprietari. Oricâtă larghețe ar avea, după cum ne-a explicat Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, legea nu le permite locatarilor… să amestece borcanele după cum cred unii de cuviință la un moment dat. Pen-tru clarificarea lucrurilor, locatarii ar trebui să știe că fondul de rul-ment se constituie, anticipat, pentru asigurarea fondurilor necesare unor plăți curente. Însă cuantumul, cota de participare a proprietarilor la acest fond și termenul de plată trebuie să fie stabilite de locatari, la nivelul adunării generale, preci-zează președinte Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari. De regulă, acest fond se dimensionează în așa fel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Concret, stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost nece-sară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul precedent, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației. "De aici pornesc neclaritățile. Oamenii nu primesc explicații de la conducerea asociației și nu înțeleg de ce trebuie să cotizeze în plus. Este și de înțeles atitudinea asta, la cât de scumpă este întreținerea la Constanța!" - precizează M. Dragu.Având în vedere că banii destinați fondului de rulment se depozitează apoi într-un cont bancar, evident, aceștia sunt aducători de dobânzi, care constituie mărul discordiei în cazul de față. Președintele UAP ne-a explicat că deși aceste sume suplimentare sunt tot la dispoziția locatarilor, banii intră, potrivit legii, în categoria veniturilor.Legea spune că veniturile obținute, inclusiv cele din activități economice (închirieri, panouri publicitare etc.) sunt scutite de impozit dacă sunt folosite pentru reparații, îmbunătățiri ale blocului, cu aprobarea adunării generale. Tot cu aprobarea adunării generale trebuie stabilit un plafon la nivelul comitetului executiv până la care acesta poate angaja lucrările sau poate procura diverse materiale fără să ceară de fiecare dată aprobarea proprietarilor. Este nevoie de o nouă aprobare numai dacă se depășesc cheltuielile convenite de adunare.