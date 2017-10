„Pe ce chestie să plătesc eu datoriile secrete ale soţiei?“

„Pe ce chestie să plătesc eu datoriile secrete ale soției?“

De regulă, soții se fac răspunzători și de împrumuturile secrete, însă numai dacă se poate demonstra că banii au acoperit cheltuielile comune ale familiei.Pe fondul unor scandaluri în cuplu, care au condus la divorț, drept răzbunare, femeia cu care este căsătorit „cu acte” în regulă s-a împrumutat prin contract notarial, fără știrea soțului. Dilema bărbatului este dacă, la partaj, va trebui să împartă și datoriile ei secrete: „Soția a făcut un credit acum șapte ani pe numele ei, nu eram căsătoriți încă, iar eu, ca să-i fac pe plac, am girat-o. Plus că banca nu mi-a cerut atunci nicio adeverință de venituri, doar am semnat ca girant, mi s-a spus că e o formalitate. Acum doi ani mi-a spus că totul e achitat, i-ar fi dat părinții ei diferența. Zilele trecute, m-am trezit somat de bancă să plătesc ratele restante. Le-am spus că eu n-am făcut niciun credit, dar ei o țineau pe-a lor, aveau hârtii. Când i-am spus soției că o să reclam banca la Poliție, a recunoscut că n-a mai plătit ratele, că a folosit banii să-și cumpere lucruri pentru ea. Ca girant, sunt eu obligat să plătesc ratele ei, de fată? Dar nu s-a oprit aici, după ce i-am spus că bag divorț, drept răzbunare, a mai făcut niște datorii la două prietene, de 5.000 euro total, cu hârtie prin notar. Ca să se acopere, a scris că se împrumută să ne mobilăm casa, lucru neadevărat. Problema e că ea vrea să băgăm divorț la judecătorie, nu la notar, ca să mă oblige instanța să împărțim și datoriile făcute de ea. Pe ce chestie să plătesc eu datoriile secrete ale soției și creditul făcut înainte de căsătorie?”.Efecte juridice diferiteDupă cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, după desfacerea căsătoriei prin divorț, ambii soți trebuie să suporte efectele juridice ale despărțirii atât cu privire la împărțirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, dar și al achitării unor eventuale datorii comune. De aceea, în cererea de partaj va trebui să se precizeze clar care sunt bunurile acumulate de foștii soți în timpul căsătoriei, cotele de contribuție ale fiecăruia la dobândirea bunurilor comune, datoriile comune ale foștilor soți etc.Soluția salvatoare: probeleCe-i de făcut însă când unul dintre soți cere și împărțirea împrumuturilor pe care le-a făcut pe ascuns, despre care celălalt a aflat abia la divorț, respectiv partaj, dar și a celor pentru care s-a girat? Și aici, legislația este clară, ne-a spus juristul. De exemplu, în situația în care împrumuturile secrete nu au fost făcute pentru ceea ce s-ar putea încadra în categoria cheltuielilor comune ale casei, celălalt soț nu are nicio obligație să contribuie în vreun fel la achitarea acelor datorii. Atenție, însă, în instanță trebuie prezentate probe certe, care să ateste că împrumuturile au fost făcute pe ascuns și pentru alte interese decât cele comune.Ce înseamnă a fi girantReferitor la problema creditului contactat înainte de căsătorie, dar pentru care s-a girat, legislația este neiertătoare cu girantul, indiferent de starea lui civilă. Din păcate, se cunosc mii și mii de cazuri de giranți care au semnat… ca primarul, după ce au fost asigurați că e vorba doar de o simplă for-malitate, fără să aibă habar la ce se înhamă. În realitate, juristul face precizarea că girantul are o sarcină uriașă pe umeri, în sensul că el se angajează, prin propria semnătură, să plătească datoriile scadente ale altei persoane, în cazul în care aceasta este incapabilă să le achite. Iar faptul că veniturile girantului nu sunt luate în calcul la obținerea creditului nu este un motiv care să-l determine să creadă că nu are asemenea răspundere.Un studiu arată că majoritatea românilor care semnează contracte nu le citesc înainte, iar consecințele bunei lor credințe, uneori catastrofale, le aduc mari suferințe.