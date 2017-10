Pe caniculă, Piaţa „Tomis III” se transformă în… saună

Pe caniculă, Piața „Tomis III” se transformă în… saună

Atunci când mercurul urcă în termometre, nu doar prețurile se dilată, ci și nervii vânzătorilor și ai cumpărătorilor, înnebuniți de efectele caniculei. Oamenii speră ca măcar în viitor piața să dispună de un sistem de ventilație care să facă aerul mai respirabil. Luminatorul din plafonul Pieței Tomis III este parțial vopsit și foarte, foarte murdar, iar lumina naturală este ca și inexistentă. Pe căldura asta pur și simplu te sufoci. Este unul din semnalele trase atât de comercianți, cât și de cumpărători. „Avem dreptul la condiții omenești!” l „Plătim bani grei pe tarabele astea și avem o viață de câine când e foarte cald afară. Facem saună și nu e normal. Dacă ni se cer chirii așa de mari ar trebui să ni se asigure și nouă niște condiții omenești. Ne deshidratăm de la atâta transpirație, plus că mirosurile de aici, și ale noastre, și ale clienților, se amestecă și nu sunt chiar plăcute! Dar ce ne doare pe noi cel mai tare este că ni se pleoștește marfa din cauza căldurii, iar seara trebuie să aruncăm destule fructe și legume, iar când e să tragem linia, ieșim în pagubă” – ne-a spus un negustor, care ne-a rugat să nu-i facem publică identitatea: „O să mă ia ăștia la ochi că sunt reclamagiu și n-o să-mi fie bine! Aici, ca să reziști, trebuie să taci și să-ți vezi de treaba ta!” l „Vă invit să fotografiați luminatorul de la Piața Tomis III, ca să vă cruciți de felul urât în care arată. Poate că dacă ar fi curat, iar mai-marii pieței - care tot vin în controale - ar avea puțin suflet și ar face și ei ceva ca să fie un aer mai respirabil, făcutul pieței nu ar mai fi un stres așa de mare. Este o căldură de înnebunești, curg transpirațiile pe toată lumea și nimeni nu ia nici o măsură. Vi se pare corect? Vin aici că n-am încotro! Sincer, dacă aș putea, n-aș mai călca în piața asta vara!” – Marieta Ignat, 46 ani, din Constanța. v v v În calitatea sa de client al acestei piețe, Constantin Zaharia, din Constanța, are și el o serie de of-uri, pe care le vom puncta în continuare: l Distanța dintre mesele de vânzare s-a îngustat datorită lăzilor cu legume și fructe. Iar pe căldura asta, numai despre o trecere civilizată printre tarabe a șirului de cumpărători care se perindă prin piață nu poate fi vorba. Seara, e o aglomerație de nedescris, spre bucuria... specialiștilor în buzunărit l Unele cântare sunt la vedere, dar altele la mare distanță de ochii cumpărătorului. „Cunosc vânzători mimând cunoștințe de metrologie și care dau de înțeles că nu suntem la farmacie, ca să fie nevoie să cântărească cu precizie maximă. Despre negocierea prețurilor, nici nu poate fi vorba, dar asta e o altă poveste!” – ni s-a plâns C. Z. l Igiena personalului este controlată de cineva? „Pentru un comerț civilizat, ar trebui ca vânzătorii să aibă halate cu ecusoane - poate așa o să dispară și specula. Acum câteva zile o echipă de jandarmi i-a gonit pe cei care vindeau direct din portbagaj, dar după o jumătate de oră au revenit la vechile practici. Vânzătorii mi s-au plâns că noaptea defilează șobolanii prin lădițele cu marfă nevândută peste zi și administrația piețelor nu face nimic să-i scape de coșmarul ăsta” – ne-a mai spus C. Zaharia. Administrația piețelor promite măsuri Ion Ciobanu, șef Birou control comercial din cadrul Direcției de Târguri și Oboare Constanța, ne-a explicat că unitatea pe care o reprezintă este preocupată de problemele semnalate de cititorii noștri. Drept urmare, chiar în cursul săptămânii în curs, și-au propus să demareze acțiunea de igienizare a acestei piețe. Pentru ca piața să nu fie însă închisă în întregime, lucrările de zugrăvit și vopsitorie se vor efectua pe sectoare. De asemenea, I.C. ne-a mai spus că luminatorul din plafonul acestei piețe va fi refăcut, se vor înlocui geamurile sparte sau crăpate, totul urmând să se vopsească în culoarea alb, în ideea de a se crea o atmosferă mai plăcută în acest amplu spațiu comercial. „În prezent avem șase ventilatoare care funcționează, dar problema e că ne-ar trebui altele de capacitate mai mare, pentru că cele de acum nu sunt suficiente pentru volumul mare de aer din acest spațiu. Dar le avem în atenție, eu am făcut deja referatul și ne ocupăm să rezolvăm problema” – a completat Ion Ciobanu, care speră că urmare măsurilor prezentate mai sus, problemele sesizate de cititorii noștri vor fi soluționate.