Pastila constănţeanului supărat

Pastila constănțeanului supărat

„Mulți spun că fără mașină poți să trăiești, în schimb, fără pâine, e nasol de tot! La fel se spune că își permite o mașină doar cel care poate să suporte cheltuielile cu benzina, reparații, asigurări etc. etc. Așa o fi, nu neg, dar de aici și până la scumpirea exagerată a benzinei și motorinei la pompă e cale lungă, după umila mea părere”. L-am citat pe L. Chivu, care face parte din categoria celor care sunt nevoiți să aibă mașină… la scară. Asta, din cauză că are în familie o persoană cu handicap locomotor, pe care trebuie s-o transporte zilnic la locul de muncă. Chiar și atunci când prețul combustibilului era cât de cât rezonabil, bărbatul era mereu cu ochii pe furtun, pe care se străduia să-l strunească astfel încât să nu-i apară pe ecran o cifră de plată mai mare de 30 lei: „Eu alimentez cam la aceeași stație, iar fetele de acolo, de fiecare dată se amu-ză de situație. Premierul spunea că statul nu se poate băga să așeze prețul carburanților, dar are alte arme. E doar o spusă că cei care măresc nejustificat prețurile vor fi trași la răspundere sau să nu ne pierdem bruma de încredere și să așteptăm rezultatul verificărilor care s-ar face? Eu i-aș propune să fie trași la răspundere cei care au privatizat resursele țării împotriva propriilor cetățeni! Sau așa ceva e imposibil? De ce să plătească omul simplu, pensionarul, șoferul, prețul politicilor iresponsabile? Probabil se merge pe principiul că așa cum un magistrat nu răspunde pentru o sentință nedreaptă, de ce ar răspunde politicienii pentru politici nedrepte?”.