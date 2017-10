Pastila constănţeanului supărat

Pastila constănțeanului supărat

„El a făcut legi, el le omoară! Dar cu noi, cum rămâne?“ „Cine ești tu, fă, proasto, eu am făcut legi în țara asta! Pitica dracului, pitică nenoro-cită, uită-te în oglindă! Taci dracu’ din gură, cățea turbată, vită încălțată! Faci tu ordine în partidul meu? Nu dai tu presa afară, analfabeto! Aici e sala unde se țin conferințele de presă! Uite ce fac cu hârtiile tale, infrac-toareo, marș afară de aici!” - este doar un fragment din deja celebra „prelegere” a lui Corneliu Vadim Tudor din ziua de patru ianuarie a.c., către o doamnă executor judecătoresc, care i-a lăsat un imens gust amar și cititorului nostru, Alex Marian. Bărbatul a urmărit, stupefiat, desfășurarea respectivă și se tot întreabă cum e posibil ca, în anul 2011, când România e țară UE, chiar un europar-lamentar să fie mai presus de lege? Consideră că acest gen de comportament e posibil numai și numai din cauza lipsei de fermitate a autorităților statului. Problema e însă că aceleași autorități sunt foarte curajoase, chiar fac exces de zel atunci când în ecuație intră oameni simpli: „Eu nu sunt un tip agresiv, n-am înjurat și n-am pălmuit în viața mea pe nimeni. Acum doi ani, însă, am invitat niște prieteni în apartament și am pus de-o chindie pe cinste. Am deranjat, recunosc, au fost vecini care au făcut noapte albă și le-am cerut scuze pentru asta. Și acum îmi este rușine de acel episod. Mai ales că vecinii au chemat poliția și am primit și amendă pentru deranjarea liniștii publice. N-am comentat, pentru că am meritat-o, sunt niște legi în țara asta”. Ceea ce îl deranjează enorm pe A.M. este că exact cei care se bat cu pumnii în piept că fac legi în țara asta își permit să nu le respecte: „Pe mine nu mă încălzește că a doua zi s-a auto-sesizat Parchetul, erau o grămadă de polițiști acolo, care trebuiau să-și facă treaba, dar s-au complăcut s-o ia și ei pe cocoașă, umilință inadmisibilă! Întreb, pe această cale, de ce nu procedează la fel când au de-a face cu muritori de rând, prinși în situații care numai grave nu sunt? Și mă opresc aici cu întrebările, deși lista ar putea continua!”.