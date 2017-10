Paşii pentru obţinerea autorizaţiei de demolare

Pașii pentru obținerea autorizației de demolare

„Vreau să desființez o debara ca să măresc bucătăria, am doi copii și am nevoie de spațiu mai mare. Pe mine mă interesează să nu am probleme cu actele la vânzare, pentru că vreau să-mi cumpăr un apartament mai mare. Am auzit că e nevoie de multe hârtii și cred treaba asta, poate mă ajutați cu niște informații. Vă mulțumesc, Alex Turcitu”.v v vCei care doresc să desființeze unul sau mai mulți pereți, în primul rând trebuie să ceară de la primărie certificatul de urbanism și autorizația de construire. Totul, întrucât legislația obligă ca modificările interioare să se facă astfel încât să nu fie afectată structura de rezistență a blocului.Pentru obținerea certificatului de urbanism, dosarul trebuie să conțină următoarele acte: copie de pe actul de proprietate; chitanța pentru achitarea taxei; două planuri cadastrale scară 1/500; două planuri cadastrale scară 1/2000.După ce se eliberează certifica-tul, solicitantul poate să depună actele pentru obținerea autorizației de construire, mai exact: ac-tul de proprietate (copie legalizată); certificat de rol; proiect pentru obținerea autorizației de construire; toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism; certificatul de urbanism (copie); contract cu o firmă de salubrizare; acordul notarial al vecinului sau al coproprietarilor (după caz); chitanța de plată a taxei.