Paşi spre o Europă fără fum de ţigară

Pași spre o Europă fără fum de țigară

Peste tot, în Europa, fumătorii întâmpină dificultăți. În 2004, de exemplu, Irlanda a dat tonul, interzicând fumatul în spațiile publice închise. Între timp, ideea a pătruns și în alte țări ale Uniunii Europene, precum Suedia, Italia, Malta, Spania și Belgia, care au impus diferite tipuri de restricții. Din dorința de a proteja sănătatea populației, Uniunea Europeană a publicat un document de politică destinat să impulsioneze dezbaterea privind fumatul în spațiile publice. Un sondaj recent indică faptul că această inițiativă va fi bine primită, marea majoritate a persoanelor chestionate fiind în favoarea interzicerii fumatului, nu numai la locul de muncă, ci și în baruri și restaurante. „Statele europene care pun în aplicare politici antifumat mai cuprinzătoare au constatat că acestea funcționează, dau rezultate și sunt populare”, declară Markos Kyprianou, Comisarul pentru Sănătate. Cartea Verde „Către o Europă fără fum de tutun: opțiuni privind politicile comunitare” Comisia pentru Mediu din cadrul Parlamentului European cere măsuri pentru restricționarea fumatului în locuri publice și pentru îngrădirea posibilităților de achiziționare de țigări de către cetățeni, în special de tineri. Deputații salută, ca atare, Cartea Verde a Comisiei intitulată „Către o Europă fără fum de tutun: opțiuni privind politicile comunitare”, care, spun ei, reprezintă un punct de plecare pentru o politică europeană responsabilă privind protecția cetățenilor împotriva fumului nociv de tutun. Ei cer Comisiei Europene să califice cât mai rapid fumul de tutun ca substanță cancerigenă de categoria întâi și recomandă statelor membre să impună interzicerea fumatului în toate locurile publice, inclusiv în hoteluri și restaurante, și în mijloacele de transport în comun. Evaluarea costurilor fumatului În același timp, Comisia pentru Mediu din Parlamentul European invită Executivul să elaboreze un raport privind costurile suportate de sistemele naționale de sănătate și de economia Uniunii Europene ca urmare a fumatului și a efectelor expunerii la fumul de tutun. Nu în ultimul rând, Comisia pentru Mediu consideră că Directiva 2001/37/EC privind produsele din tutun ar trebui actualizată, iar noile prevederi să se refere, printre altele, și la interzicerea imediată a tuturor aditivilor care sporesc dependența, interzicerea imediată, pe baza datelor toxicologice deja disponibile, a tuturor aditivilor cancerigeni, mutageni sau toxici, introducerea unei proceduri detaliate de înregistrare, evaluare și aprobare pentru aditivii utilizați la fabricarea produselor din tutun și de menționare pe eticheta produsului a tuturor aditivilor utilizați la fabricarea produselor de tutun etc. Strategie globală de control Totodată, Comisia pentru Mediu invită Executivul să examineze și alte măsuri comunitare pentru o Europă fără fum de tutun și să sprijine o strategie globală de control al tutunului și de renunțare la fumat, cum ar fi: - interzicerea, în cadrul Uniunii, a utilizării tutunului în prezența minorilor în transportul privat - interzicerea vânzării de produse din tutun tinerilor sub 18 ani pe întreg teritoriul Uniunii Europene - acordarea autorizației de instalare a automatelor de țigări numai în cazurile în care acestea din urmă sunt astfel amplasate încât să nu fie accesibile tinerilor sub 18 ani - îndepărtarea produselor din tutun din magazinele cu auto-servire din comerțul cu amănuntul - interzicerea vânzărilor la distanță de produse din tutun către tineri sub 18 ani (de exemplu, pe internet) - promovarea de măsuri preventive și campanii anti-fumat în rândul tinerilor - interzicerea reclamelor pe internet la produsele din tutun - încurajarea statelor membre de a introduce impozitarea în funcție de rata inflației pentru toate produsele din tutun - un nivel minim de impozitare a produselor din tutun pentru toată Uniunea - controale mai severe împotriva contrabandei cu țigări. Statisticile arată că 650.000 persoane mor anual din cauza fumatului, între care 80.000 din cauza fumatului pasiv, copiii fiind extrem de vulnerabili. În timp ce 70% din europeni sunt nefumători, 86% sunt în favoarea interzicerii fumatului la locul de muncă, 84% în alte locuri publice, 61% în baruri și 77% în restaurante.