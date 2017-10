Paşi spre o Europă fără fum de ţigară

Ecouri

Pași spre o Europă fără fum de țigară

Tema propusă de Organizația Mondială a Sănătății pentru marcarea, în acest an, a Zilei Naționale fără tutun (pe 15 noiembrie) s-a intitulat „Creează și bucură-te de locuri fără fum de țigară!”. Scopul acțiunii a fost acela de a sensibiliza populația să se implice cu adevărat în promovarea spațiilor fără fum de țigară, respectând astfel dreptul fiecărei persoane de a respira aer curat. Asta, pentru că, începând cu 1 iulie 2008, ministrul sănătății a anunțat că fumatul în locurile publice va fi interzis, măsura urmând a fi precedată de o perioadă de tranziție de cinci ani, în care fumatul va fi permis numai în anumite spații special amenajate. Cititorii noștri salută această inițiativă, dar nu sunt de acord ca perioada… de grație să fie atât de mare. („Cam mult cinci ani, și nu înțeleg de ce!“) - Lucreția Voicu, din Constanța. l „Zilele trecute, am fost la o bancă, pentru un credit. Erau patru angajate la ghișeu, iar una dintre ele fuma fără jenă. Nu tu loc special pentru fumat, nu tu bun simț! Nu și-a stins țigara nici după ce am început negocierea cu una dintre colegele ei. Nu mi-a venit să cred că la o bancă e posibil un asemenea comportament. Eu sunt de acord cu inițiativa ministrului sănătății, dar propun să fie aplicată cât mai curând“. (Lucia Enache, din Constanța) l „La noi, la firmă, locul amenajat pentru fumat, dacă îl pot numi așa, este în curtea interioară. Cât a fost vremea frumoasă, toți fumătorii se retrăgeau pe terasa amenajată special pentru ei, cu bănci, cu mese, totul era OK. De când s-a stricat timpul, însă, au început să fumeze în holul de acces în birouri, de altfel, singurul loc disponibil, fără să se jeneze că nefumătorii sunt obligați să le înghită fumul. Unii mai tremură pe afară, dar prea puțini fac gesturi din astea. Noi, nefumătorii, ne-am plâns directorului firmei, care ne-a promis că va găsi un loc potrivit pentru iarnă, lucru care încă nu s-a întâmplat. Eu cred că fumatul trebuie interzis total și în instituții și nu văd normal să se amenajeze locuri speciale pentru fumat. Cine vrea să fumeze, să iasă afară sau să fumeze la el acasă, treaba lui, și cu asta, basta!“ (L. V., 33 ani, din Constanța) l „Dacă tutunul este a treia cauză din care se moare, părerea mea este că fumatul trebuie interzis complet acum în locurile publice, și nu peste cinci ani. Eu sunt ospătară la un bar și înghit la fum de țigară din locul special amenajat pentru fumători, de m-am îmbolnăvit!“. (Diana F., din Năvodari“. l „Eu mă gândesc că n-ar fi rău să se raționalizeze țigările, în sensul de a nu se vinde mai mult de zece țigări unei persoane. Chiar dacă persoana respectivă s-ar putea duce să cumpere de la alte magazine, ca să-și completeze… rația zilnică, este posibil ca, la un moment dat, să realizeze, totuși, că ar fi cazul s-o lase mai moale. E o propunere, nu dau cu parul. Dacă alții au idei mai bune, să le spună, mai ales că foarte mulți tineri, copii chiar, trag din țigară“. Legea nr. 349/2002, privind fumatul în spații închise, cu modificările ulterioare, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2007, când România a devenit membră a Uniunii Europene, a permis Oficiului pentru Protecția Consumatorului să aplice o serie de amenzi (între 1.000 și 5.000 de lei), sau dispunerea unor măsuri complementare, respectiv închiderea temporară, până la remedierea deficiențelor, a multor agenți economici care nu au respectat această legislație. Comisia pentru Mediu din cadrul Parlamentului European cere măsuri pentru restricționarea fumatului în locuri publice și pentru îngrădirea posibilităților de achiziționare de țigări, în special de tineri. Veți afla care sunt aceste măsuri din ziarul nostru de mâine.