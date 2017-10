Veterinarul pe recepție

Părul unei pisici sănătoase nu e periculos

„De când am născut, e mare scandal în familie. S-au pus toți cu gura pe mine să dau pisica din casă, că e bebele în pericol. Pisica e sănătoasă, vaccinată și n-o dau. Prin această rubrică v-aș ruga să-mi transmită veterinarul dacă trebuie să renunț la pisicuță sau cum să ies fără scandal din situația asta?” (Valentina Popa).v v vFără doar și poate, în momentul venirii pe lume a unui copil, întreaga familie este preocupată să-i asigure toate condițiile astfel încât să se evite situațiile care ar putea aduce atingere sănătății bebelușului. Iar soarta animalelor de companie în relația cu cel mic este una dintre dilemele părinților care au în casă câini, pisici, hamsteri, papagali etc.Referitor strict la cazul de față, me-dicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că părul unei pisici nu este periculos doar dacă felina este sănătoasă. Dacă însă ați verificat în prealabil sănătatea animalului și ați respectat toate recomandările acestuia, micuțul nu va fi în pericol.Și, totuși, sunt rase care lasă mult păr prin casă, existând riscul ca acesta să se lipească de mânuțele bebelușului. Principala măsură ce se impune este să se aspire cât mai des. De asemenea, se recomandă spălatul pe mâini cu apă și săpun, evitarea contactului animalelor cu alimentele sau cu locul de servit masa. Pe de altă parte, atenția părinților față de starea de sănătate a pisicii trebuie să aibă în vedere controlul medical periodic. Atenție! Chiar dacă pisica este sănătoasă, aceasta nu ar trebui să aibă acces în camera bebelușului, mai ales când micuțul doarme, căci există riscul ca, din joacă, să-l rănească pe micuț. Cu alte cuvinte, pisica este o temă în plus pe agenda unei familii cu copil mic.