Pârloaga mizeră din "Badea Cârţan" (GALERIE FOTO)

in loc sa incepeti iar cu circul si cearta,m.bine am realiza ca realitatea e ca soferii romanii sunt foarte prosti(indiferent de sex) si inconstienti,merg ca in jungla,putin le pasa de pietoni sau alte masini (ca in acest caz)

multi din soferi sunt criminali sangerosi avand in vedere ca nu incetinesc in apropierea trecerilor isi asuma posibilitatea unei crime ca unii sunt batrani sau bolnavi si pot sa nu vada sau sa mearga incet!!insa vreau sa punctez un aspect pe care l=am mai discutat si au sarit decurin sus unii(probabil soferii care stiu ca incalca regulile de circulatie si nu le convine sa fie filmati)daca avem camere video care mai filmeaza acccidente,.aceasta camera video este probabil unui hotel sau a unei firme....DE CE NU AVEM CAMERE VIDEO /WEB IN ORASUL NOSTRU? DE CE PRIMARIA DROGATULUI NU VREA SA PUNA CAMERE? SIMPLU ... PT CA AR FI FILMATI SI BEIZADELELE UNOR AFACERISTI SI POTENTATI DE PE AICI ,INCLUSIV COPIII PASTAII SAU AI PORCUSOURLUI SAU AI ALTOR POTENTATI!!!...Alooooo mazare,suntem in anul 2012 cand vom avea camere video ca sa vedem pe viu ce accidente si ce se mai intampla in orasul/judetul asta?