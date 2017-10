Părinţii în viaţă nu pot fi... moşteniţi de copii

Părinții în viață nu pot fi... moșteniți de copii

Potrivit legii, data deschiderii moștenirii (succesiunii) coincide cu data decesului celui care lasă moștenirea. Moștenirea sau succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului (activ și pasiv) aparținând unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice aflate în viață (sau concepute dar nenăscute încă) sau către una sau mai multe persoane juridice în ființă, ori, în lipsa acestora, statului. „Citesc în fiecare zi Cuget liber și mi-am luat inima în dinți să vă deranjez cu o rugăminte personală. Fiind o problemă de familie mai specială, îmi cer scuze că nu vă pot da numele întreg, însă vă rog din suflet să luați în considerare și cererea mea, chiar dacă e anonimă. Lucrurile în familia mea stau cam așa: bunicul meu a murit acum patru ani și câteva luni, iar bunica s-a prăpădit înaintea lui. Tata este singurul lor copil și automat el folosește toate bunurile bunicilor, cele mai importante fiind un apartament, pe care l-a închiriat, zece hectare de teren agricol, pe care le-a dat în arendă și ia destui bani pe ele. Problema e că, din zgârcenie, nu a dezbătut moștenirea după decesul bunicilor. Tata mai are probleme cu băutura și, de câte ori se turmentează, ne amenință că o să lase toată averea, și a lui, și a bunicilor, la stat, cu toate că are o armată de copii și nepoți. În ultimul timp, din cauza alcoolului, are probleme cu sănătatea și mi-a spus că dacă am grijă de el, o să-mi lase mie toată averea bunicilor. Eu aș vrea să știu dacă tatăl meu, cât timp este în viață, poate să facă formele de moștenire, și pentru averea lui, și pentru averea bunicilor, pentru toți copiii sau dacă poate să treacă totul doar pe numele meu, fără să ceară acordul celorlalți frați? – Diana, 34 ani, din Mangalia. v v v Potrivit Codului Civil, moștenirea se deschide numai prin moarte, ceea ce înseamnă că data deschiderii moștenirii coincide cu moartea celui care lasă moștenirea – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Este foarte important de știut că dezbaterea moștenirii prin procedura notarială sau cea judecătorească este un moment ulterior decesului și în același timp distinct. Referitor la cazul semnalat de dumneavoastră, singura persoană care poate deschide acțiunea de moștenire a bunicilor este tatăl dumneavoastră. Abia după ce el însuși va deveni moștenitor cu acte în regulă al propriilor părinți va putea să dispună de bunurile dobândite potrivit voinței sale. Adică, legea îi permite, fie să vă doneze numai dumneavoastră, fără a mai fi nevoie de acordul celorlalți frați, toate bunurile sau numai o parte din ele, fie să dispună transmiterea averii către dumneavoastră prin testament. Dezavantajul este că atât donația, cât și testamentul pot fi atacate de ceilalți frați după decesul tatălui dumneavoastră. Având în vedere că dreptul la moștenire în urma părinților aparține tuturor copiilor, tranzacția ideală și inatacabilă rămâne transmiterea bunurilor pe baza unui contract de vânzare-cumpărare către dumneavoastră. Dacă tatăl dumneavoastră va dori să vă transmită o parte din avere prin vânzare-cumpărare, niciunul dintre frați nu va putea ataca acest document nici acum, nici după decesul tatălui.