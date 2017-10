Deși primăria a promis că asanează urgent zona

Parcul de la Casa de Cultură, tot o cloacă a rămas

Constănțenii nu înțeleg de ce autoritățile locale nu contenesc atacul asupra spațiilor verzi, și așa insuficiente, a căror destinație se schimbă de la o zi la alta prin diverse tertipuri. Mai rău este că și parcurile, atât cât a mai rămas din ele, sunt lăsate de izbeliște.De peste șapte ani de zile, locuitorii care au apartamentele cu vederea spre latura de vest a parcului din zona Casei de Cultură așteap-tă să scape de priveliștea dezolantă pe care o au în fața ochilor. Deși au cerut în repetate rânduri autorităților locale să desființeze gardul care le-a răpit încă o mie metri pătrați din parc, loc unde zac tot felul de „mizerii”, s-au ales doar cu promisiuni neono-rate nici până la această oră. Indignarea lor nu cunoaște margini, însă, chiar și în aceste condiții, oamenii nu au de gând să se consoleze cu „minciunile servite de primărie”.„Ne mint cu zâmbetul pe buze!“„Am citit cu sufletul la gură ar-ticolul apărut în ziarul Cuget liber pe data de trei noiembrie a.c. despre mizeria din acest parc atât de important pentru constănțeni. Credeți-mă, atunci chiar am crezut în promisiu-nile șefului de la Spații Verzi. M-am gândit că i-o fi apucat rușinea, măcar de dragul alegerilor care se apropie. Ce autoritate să aibă un funcționar public, plătit din banii noștri, în ochii celor care-l plătesc, dacă tot promite și nu face nimic? Cred că numai în Constanța se tolerează așa ceva. Ne mint cu zâmbetul pe buze!” – ne-a spus Mihai Cristian, care nu poate acorda nicio minimă circumstanță atenuantă primăriei pentru dezastrul din acest parc.Obligații, doar pentru cetățeni!„Dacă pe noi nu ne iartă de taxe, impozite, amenzi de tot felul, plus penalizări, pe ei, nimeni nu-i ia la rost că-și bat joc de orașul ăsta și ne mint, ne iau de fraieri. Mizeria din parcul de la Casa de Cultură e veche, pare că ne-a intrat în suflete și e vorba de o zonă de primă categorie, nu de periferie. Cum să îngrădești tu o mie de metri din parc și să-i transformi în rampă de gunoi? Pentru ce mai plătim atâtea taxe, dacă orașul ăsta a ajuns o cocină și suntem mințiți, mințiți, mințiți, și la audiențe, când ajungem pe la cine știe ce funcționar? “ - se întreabă și Maria Dincă. Femeia ne-a mărturisit că s-ar simți un pic mai confortabil, chiar și printre mormanele de gunoaie ale Constanței, dacă autoritățile ar declara, public, că nu le interesează cum arată orașul și ce simt contribuabilii.„Voi merge imediat acolo!“Dacă la începutul lunii noiembrie a.c., șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, ing. George Coman, le promitea constănțenilor că gardul cu pricina va dispărea urgent din peisaj, iar „terenul va fi amenajat în două-trei zile”, acum o dă… cotită. Contactat, din nou de redacția noastră, ing. George Coman ne-a promis, din nou, că se va deplasa „chiar acum” la fața locului (n.r. joi, 17 noiembrie, în jurul orei 11,00), pentru a vedea ce-i de făcut. Apoi, ne-a explicat că nu a putut acționa întrucât „cei de la biserica din parc nu au avut posibilitatea să găsească o firmă care să ridice gardul. Abia după ce dispare gardul o să putem să eliberăm zona și apoi s-o amenajăm”.Părintele paroh Florin Grigore, de la Parohia Sfânta Treime, ne-a spus însă că, la ora actuală: „Noi, ca parohie, nu mai avem nimic în parc. Erau, într-adevăr, la începutul lunii, câteva lucruri, însă am luat tot. Mie îmi pare rău că s-a creat situația asta. Cât privește gardul, nu-l revendicăm. Vreau ca toată lumea să fie în pace și bucurie”.Oamenii speră ca parlamentarii de Constanța să citească aceste rânduri și să se implice, fie și în al doisprezecelea ceas, pentru ca acest parc, atât cât a mai rămas din el, să fie, în sfârșit, igienizat, amenajat și pus la dispoziția constănțenilor, care oricum au mult de suferit din cauza numărului extrem de mic de parcuri „lăsate în viață de primărie”.Vom reveni.