Parc sau refugiu pentru "drogaţi şi derbedei"? / Galerie foto

Parc sau refugiu pentru "drogați și derbedei"? / Galerie foto

Situația este cât se poate de sumbră: deși Constanța dispune de foarte puține parcuri, și acelea care există cad pradă asaltului unor indivizi puși pe rele. Lăsați la discreția „derbedeilor”, constănțenii arată cu degetul către oamenii legii, a căror prezență ar trebui să fie nelipsită din astfel de locuri publice.Construit de Petrom, în cadrul Programului de responsabilitate socială „Parcurile Viitorului”, în parteneriat cu Primăria Constanța, parcul din zona CET a fost finalizat în 2009, fiind o adevărată oază pentru acest cartier. Deși a fost dotat ca la carte, cu locuri de joacă pentru copii echipate corespunzător, cu teren de tenis și de fotbal, cu o imensă fântână arteziană, cu țarc pentru animalele de companie ale vizitatorilor etc., din păcate, la numai câteva luni de la darea în folosință, indivizi care mai de care mai dubioși au început să vandalizeze tot ce se putea, spre disperarea locuitorilor din zonă. S-a mers până acolo încât au distrus ventilatoarele de la fântâna arteziană, au dat foc până și WC-urilor ecologice! În plus, oamenii din zonă se plâng că nu au siguranță în acest parc, fiind suficient să le spună o vorbă răufăcătorilor, pentru ca apoi să fie luați la bătaie.Parcul - reîngrădit!Când a fost dat în folosință, parcul era protejat cu un gard înalt, metalic, a cărui poartă se închidea noaptea, nepermițând astfel „derbedeilor, dubioșilor, bețivilor, drogaților” să vandalizeze dotările. La un moment dat, gardul a dispărut, iar de atunci s-a deschis larg poarta indivizilor puși pe distrugere. Oamenii consideră că parcul trebuie reîngrădit și dotat cu o poartă de intrare, care să poată fi încuiată noaptea: „Este un agent de pază, dar ghereta este în capătul celălalt! Și nici n-are cum să facă față la atâția drogați câți vin aici, din moment ce nu vezi picior de polițist!”.Țarcul pentru câini – de poză!Deși parcul a fost gândit ca la carte din toate punctele de vedere, foarte mulți vizitatori, nepăsători față de cheltuielile și efortul pe care le-a presupus amenajarea acestui loc de relaxare, au transformat zona de intrare în WC public pentru câini. Culmea este că parcul este dotat, în partea dreaptă, cu un imens țarc pentru patrupede, pe care, din păcate, nimeni nu catadicsește să-l folosească: „Este strigător la cer, există un țarc pentru animale de companie, nu prea vezi așa ceva, dar e numai de poză. I-au furat poarta dar au făcut alta din lemn. Câinii își fac nevoile peste tot, iar copiii se joacă printre excremente! Degeaba faci un lucru bun dacă nu există frică de poliție! Dar de unde poliție pe aici?”.Coșurile de gunoi, pe post de mingi!„Tineri de 16 – 17 ani, și romi, și români, își fac veacul în parc. Au distrus plasa de la terenul de fotbal, s-a mai înlocuit cât s-a putut, au terminat fileul de la terenul de tenis și au trecut la atacul coșurilor de gunoi, joacă fotbal cu ele și împrăștie gunoiul peste tot… Ar trebui fixate în beton!” - ne-a spus un bunic venit cu nepoțica în parc. Bărbatul ne-a mărturisit că nu a avut niciodată curaj să-și lase nepoata, destul de măricică, singură în parc, din cauză că: „Le fură la ăștia mici telefoane mobile, orice… Dacă ar mai trece câte un polițist măcar din când în când, ar avea puțină frică, dar așa… M-am luat o dată de ei, dar au venit cu întăriri, inclusiv părinții, a ieșit un scandal monstru! De atunci tac și înghit!”.Clubul pensionarilor, refugiu pentru „drogați!”Un alt punct de atracție pentru cei puși pe distrugere și nu numai îl constituie și Clubul pensionarilor amplasat în acest parc: „Iarna, clubul e închis, dar cum dă un pic căldura, se deschide. Noapte de noapte vin tineri cu pliculețe, se droghează, după aia rup băncile și fac stricăciuni peste tot. Arată jalnic înăuntru. Plus că e mizerie, nimeni nu face curat în club. Cerem să fie desființat, oricum n-am mai primit de doi ani nici cafea sau altceva!” – ne-a spus un pensionar.WC-urile ecologice – ținta derbedeilorCă lucrurile sunt scăpate de sub control o demonstrează și faptul că unul dintre WC-urile ecologice din parc a fost pur și simplu incendiat, iar altul a fost trântit la pământ: „Putea să fie un om în el, n-au nicio treabă derbedeii ăștia. E nevoie de poliție aici. Agentul de pază se ceartă cu ei, dar ăștia se cred zmei și trec la atac”. Însuși agentul care asigură paza ne-a spus că, după o altercație cu câțiva tineri nervoși, s-a trezit cu o piatră în geamul gheretei, doar norocul făcând să nu i se spargă capul.Supărați că un parc atât de frumos are serios de suferit din punct de vedere al întreținerii, dar și al siguranței vizitatorilor, oamenii cer insistent autorităților să găsească soluții pentru ca acest loc să nu mai fie lăsat la discreția indivizilor periculoși.